Abbandona rifiuti in strada di notte: individuata dalla Polizia Locale

Le fototrappole installate in via De Gasperi a Bareggio l’hanno “immortalata” mentre alle 4.30 di notte scendeva dalla sua auto per abbandonare rifiuti. Ora la persona verrà convocata nel Comando della Polizia Locale per ricevere la sanzione prevista dal regolamento vigente.