Diversi i cantieri previsti lungo la A4, A8 e il collegamento Gallarate Gattico.

A4 e A8: le chiusure previste lungo le autostrade

Sulla A4 Milano-Brescia, sono state annullate le chiusure del ramo di immissione sul Raccordo Viale Certosa (R20), da Brescia verso Milano Viale Certosa, che erano previste nelle due notti di lunedì 7 e martedì 8 aprile.

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l'allacciamento con la A8 Milano-Varese, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

DALLE 21:00 DI LUNEDI' 7 ALLE 5:00 DI MARTEDI' 8 APRILE

-sarà chiuso il tratto Besnate-allacciamento A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.

Contestualmente saranno chiusi i rami di allacciamento che dalla D08 immettono sulla A8, verso Milano e Varese. Si precisa che la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, A8 e A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto:

verso Milano, dopo l'uscita obbligatoria a Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26, SS33 del Sempione verso Gallarate ed entrare in A8 a Gallarate;

verso Varese, dopo l'uscita obbligatoria a Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26, SS341 verso Besnate, Jerago con Orago, Albizzate ed entrare in A8 a Solbiate Arno;

per la chiusura dell'entrata di Besnate:

verso Milano: Gallarate;

verso Varese: Solbiate Arno;

verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Sesto Calende Vergiate.

DALLE 21:00 DI MARTEDI' 8 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI' 9 APRILE

-sarà chiuso il tratto allacciamento A8 Milano-Varese-Besnate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Contestualmente saranno chiusi i rami di allacciamento dalla A8, da Milano e da Varese, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico verso la A26.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Milano verso la A26, anticipare l'uscita alla stazione di Gallarate, al km 29+900 della A8, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS33 del Sempione verso Somma Lombardo, SP26 e sulla SP49 in direzione Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate.

Chi supererà la stazione di Gallarate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Varese, dove potrà uscire allo svincolo di Solbiate Arno, al km 35+700, immettersi sulla viabilità ordinaria: SP341 verso Jerago, SP26 e SP49 in direzione Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico a Besnate;

da Varese verso la A26, anticipare l'uscita allo svincolo di Solbiate Arno, al km 35+700, immettersi sulla viabilità ordinaria: SP341 verso Jerago, SP26 e SP49 in direzione Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate.

Chi supererà lo svincolo di Solbiate Arno, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Milano, dove potrà uscire a Gallarate, al km 29+900, immettersi sulla viabilità ordinaria: SS33 del Sempione verso Somma Lombardo, SP26 e SP49 ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate.

Annullamento chiusure previste

Sulla A8 Milano-Varese, sono state annullate le chiusure dell'uscita dello svincolo di Castellanza, che erano previste nelle due notti di lunedì 7 e martedì 8 aprile.

Il suddetto svincolo sarà chiuso, in uscita per chi proviene da Varese, dalle 21:00 di venerdì 11 alle 5:00 di sabato 12 aprile, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Legnano, al km 16+300.

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 7, alle 5:00 di martedì 8 aprile, saranno chiusi, per chi proviene da Milano e da Varese, i rami di immissione sulla A52 Tangenziale nord, verso Monza.

In alternativa, chi proviene da Milano o da Varese, dovrà proseguire obbligatoriamente sul Raccordo Fiera Milano (R37) in direzione Rho, uscire a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso svincolo verso Monza, per poi proseguire sulla A52 Tangenziale nord.