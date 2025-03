Sono diverse le chiusure notturne lungo le autostrade A4, A8 e A9 previste nei prossimi giorni.

A4, A9 e A8: ecco le chiusure previste nei prossimi giorni

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in uscita per chi proviene da Varese, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 31 marzo alle 5:00 di martedì 1 aprile;

-dalle 21:00 di giovedì 3 alle 5:00 di venerdì 4 aprile.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Legnano, al km 16+300.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -dalle 22:00 di lunedì 31 marzo alle 5:00 di martedì 1 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Como Centro; -dalle 21:00 di mercoledì 2 alle 5:00 di giovedì 3 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Como Monte Olimpino, in uscita per chi proviene da Lainate. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Como Centro, al km 33+800, o allo svincolo di Lago di Como, al km 41+100; -dalle 21:00 di venerdì 4 alle 5:00 di sabato 5 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da Lainate/Como, il ramo di immissione verso la bretella commerciale della dogana di Brogeda. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Como Monte Olimpino, al km 39+420, o allo svincolo di Lago di Como, al km 41+100. La chiusura lungo la A4

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Sesto San Giovanni, in entrambe le direzioni, con le seguenti modalità: