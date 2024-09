A Crisalidi arriva Ambaraburba, nuova produzione del Teatro dell’Armadillo

La rassegna “Crisalidi – Spazi culturali in evoluzione” prosegue con un appuntamento ideato dal Teatro dell’Armadillo che, per valorizzare la storia del complesso storico architettonico di Villa Burba, ha messo in campo una nuova produzione dedicata a bambini dai 6 ai 10 anni e alle loro famiglie.

Uno spettacolo storico musicato

Si tratta dello spettacolo storico musicato itinerante “Ambaraburba - Viaggio nel tempo nel borgo di Villa Burba”. Laura Allevi, Beatrice Sarosiek e Massimiliano Mancia hanno lavorato con creatività, tenendo come base i testi di Paola Pessina dedicati alla storia locale. La regia è di Francesca D'Angelo, in scena Francesca Borgo, Chiara Cozzi, Francesca D’Angelo, Gabriele Merli, Manuela Parisotto, Chiara Pini, Simone Restuccia, Erica Stringari con la partecipazione del maestro Francesco Musazzi nella parte del Musico.

Spettacolo con ingresso gratuito

L’appuntamento è per domenica negli spazi di Villa Burba, in corso Europa, 291 a Rho. Le repliche sono previste alle 11, 14.30, 16.30 e 18.30. L’ingresso è gratuito. “Le realtà culturali del territorio sono state invitate a lavorare sulla storia del complesso storico architettonico seicentesco – commenta l’assessora alla Cultura Valentina Giro – Il Teatro dell’Armadillo da sempre aiuta a veicolare la storia locale e a favorire il passaggio di informazioni alle nuove generazioni. Ringrazio gli autori per avere saputo cogliere spunti interessanti e dare vita a un testo che saprà sicuramente coinvolgere i bambini e le loro famiglie. Aspettiamo a Villa Burba tantissimi spettatori, perché quest’area diventi sempre più punto di riferimento e di ispirazione per tutti”.