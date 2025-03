Giornata di festa per la comunità turbighese inagurato il nuovo Centro Sportivo “Naviglio”

Una giornata di festa per la comunità turbighese e per lo sport di tutto l’ovest milanese, con ospiti d’eccezione e grande partecipazione della cittadinanza

È stato ufficialmente inaugurato oggi, sabato 29 marzo, il nuovo Centro Sportivo “Naviglio” di Turbigo, un’opera attesa da tempo e finalmente consegnata alla cittadinanza con una cerimonia ricca di emozione, interventi istituzionali, attività sportive e momenti di festa che hanno coinvolto tutta la comunità.

Il sindaco Allevi ai cittadini: "Oggi è un giorno di grande orgoglio e soddisfazione. Il centro sportivo è vostro: usatelo, vivetelo, fatelo diventare il cuore pulsante del nostro paese"

“Oggi è un giorno di grande orgoglio e soddisfazione per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Fabrizio Allevi – «on l’inaugurazione del Centro Sportivo Naviglio, consegniamo a Turbigo una struttura moderna, funzionale e aperta a tutti, dove lo sport sarà motore di aggregazione, crescita e benessere”. Il primo cittadino ha ringraziato le autorità presenti e ha voluto sottolineare il ruolo fondamentale di tutti coloro che hanno contribuito al progetto: "Nessun traguardo si raggiunge da soli. Questo centro è il risultato del lavoro congiunto di amministratori, tecnici, sponsor, e soprattutto della fiducia dei cittadini. È il frutto di una visione chiara e di un impegno che parte da lontano. Oggi celebriamo non solo l’inaugurazione di una struttura, ma il successo di una comunità che guarda avanti “Abbiamo creduto fino in fondo nel Naviglio, promesso nel nostro programma elettorale e ora realtà concreta. Questo centro sportivo è vostro: usatelo, vivetelo, fatelo diventare il cuore pulsante del nostro paese!”

Presenti al taglio del nastro numerose autorità politiche e campioni dello Sport

Presenti numerose autorità politiche e sportive, tra cui il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, l’europarlamentare Mario Mantovani, gli onorevoli Fabrizio Cecchetti, Lucrezia Mantovani e Umberto Maerna, il consigliere regionale Christian Garavaglia e, come ospiti d’onore, i campioni dello sport Giuseppe Bergomi, Sebastian Frey e Riccardo Maino, che si è anche esibito per il pubblico.

Il Ministro Daniela Santanché: "Un investimento nelle infrastrutture e nei nostri giovani"

Presente all’inaugurazione anche il Ministro del Turismo Daniela Santanchè "Oggi è un giorno di grande gioia per la comunità di Turbigo. Il nuovo centro sportivo è un investimento nelle infrastrutture e nei nostri giovani. È un luogo di sport, ma anche di educazione ai valori, socializzazione e inclusione. Inoltre, può diventare un punto di attrazione per il turismo sportivo, contribuendo a valorizzare il territorio e a creare nuove opportunità economiche. Complimenti a chi ha reso possibile tutto questo”.

Dopo la cerimonia istituzionale, il pubblico ha potuto visitare la nuova struttura con una visita guidata condotta dal gestore Stefano Colombo, seguita da un ricco buffet e un intenso pomeriggio di attività sportive: tornei dimostrativi, lezioni aperte, esibizioni e incontri con atleti di alto livello come Tommaso Marino (basket) e Giuditta Lualdi (pallavolo).

Il nuovo Centro Sportivo può vantare una palestra con 340 posti; una sala polivalente per corsi e fitness; un campo da calcetto, un campo da tennis, un campo da beach volley e tre campi da padel; inoltre è presente un’ampia piscina esterna.