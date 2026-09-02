I Frogs all’assalto del tricolore dopo una stagione perfetta

Un bronzo internazionale per chiudere un’estate da protagonisti e, senza nemmeno il tempo di fermarsi, una nuova sfida alle porte.

Il successo

I Frogs 65ers tornano dalla Germania con una medaglia di bronzo conquistata al Rhein Ruhr Bowl di Duisburg e sono pronti a concentrarsi sull’obiettivo più importante della stagione: la fase playoff del Campionato Italiano Senior di Flag Football.

I Frogs 65ers sono stati l’unica squadra italiana partecipante alla competizione internazionale tedesca, che ha riunito 18 formazioni provenienti principalmente da Germania, Paesi Bassi e Danimarca, e hanno chiuso il torneo sul podio, dopo un percorso di altissimo livello: sei vittorie nelle prime sei partite, inclusi i quarti di finale dove la squadra ha superato senza appello i Münster

Blackhawks, imponendosi 38-8.

La corsa verso la finale si è interrotta soltanto in semifinale, al termine di una sfida tiratissima contro i Walldorf Wanderers, decisa all’overtime per appena un punto, 7-6. I Frogs hanno reagito immediatamente, imponendosi con autorevolezza per 24-0 sui padroni di casa dei Duisburg Dragons nella finale per il terzo posto e conquistando così un prestigioso bronzo internazionale. Un risultato netto che certifica la competitività raggiunta dalla formazione lombarda anche sul palcoscenico europeo, e premia un gruppo capace di mantenere elevati standard di qualità, intensità e continuità, sia in attacco sia in difesa. Tra i protagonisti del torneo, il QB Omar Passera, alla guida dell’attacco, e sul fronte difensivo Gabriele Fozzato e Flavio Piccinni, determinanti in tutto il torneo.

Ora si guarda al titolo italiano

Non c’è tempo per festeggiare per i Frogs 65ers, che saranno di nuovo in campo domenica 6 settembre per inseguire l’obiettivo più importante della stagione: il titolo italiano. A Ferrara, infatti, prenderà il via la fase playoff del Campionato italiano Flag Senior, che vedrà in campo le migliori squadre del campionato chiamate a contendersi l’accesso alle Final Eight di metà settembre e il titolo italiano: i 65ers si presentano alle Wild Card da primi assoluti, avendo dominato le fasi a gironi e l’Interconference Bowl, unica squadra imbattuta con 21 vittorie in 21 partite.

Un momento storico per il Flag Football

Il risultato di Duisburg e la fase finale del Campionato italiano si collocano, inoltre, in un momento particolarmente importante per il Flag Football, disciplina in forte crescita anche in Italia e sempre più protagonista sulla scena sportiva mondiale. Con la Nazionale italiana maschile che ha appena conquistato la qualificazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, con la medaglia d’argento ai Campionati Mondiali IFAF di Düsseldorf, anche il Flag italiano si pone al centro dell’attenzione mondiale e conferma il valore del progetto Frogs, che da sempre investe sulla crescita del movimento a partire dai più giovani, con un programma completo dedicato sia al Flag Football sia al Tackle Football, che accompagna gli atleti lungo un percorso che copre tutte le categorie junior – dai 6 ai 18 anni – fino alle squadre senior. E proprio le giovanili sono pronte a tornare in campo: dal 9 settembre riprenderanno gli allenamenti per tutte le categorie Flag e Tackle, dalla Miniflag all’Under 18, ogni mercoledì e venerdì a partire dalle 17:30 in via Amicizia a Legnano, per una nuova stagione all’insegna dello sport, della crescita e della passione per il football americano.