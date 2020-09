La Polizia di Stato rende pubbliche settimanalmente le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E’ importante tenere la velocità sotto controllo. Ecco quindi dove staranno questa settimana in Lombardia.

L’elenco degli autovelox in Lombardia fino a domenica 27 settembre 2020

Lunedì 21/09/2020

Strada Statale SS / 629 del Lago di Monate VA

Martedì 22/09/2020

Autostrada A / 51 Tangenziale Est di Milano MI

Mercoledì 23/09/2020

Strada Statale SS / 394 del Verbano Orientale VA

Strada Provinciale SP / 205 Vigentina PV

SP / 671 della Valle Seriana BG

Giovedì 24/09/2020

Strada Provinciale SP / 470 della Valle Brembana BG

SP / 61 della Valle di Tresa VA

Venerdì 25/09/2020

Strada Statale SS / 340 Regina CO

SS / 9 via Emilia LO

SS / 9 via Emilia MI

Strada Provinciale SP / 142 Boltiere – Pontirolo – Treviglio BG

SP / 235 di Orzinuovi PV

SP / 235 di Orzinuovi LO

SP / 35 dei Giovi PV

Sabato 26/09/2020

Strada Statale SS / 36 del lago di Come e dello Spluga LC

SS / 629 del Lago di Monate VA

SS / 9 via Emilia MI

SS / 9 via Emilia LO

Strada Provinciale SP / 235 di Orzinuovi LO

SP / 235 di Orzinuovi PV

SP / 671 della Valle Seriana BG

Domenica 27/09/2020

Strada Statale SS / 233 Varesina VA

SS / 36 del lago di Come e dello Spluga LC

SS / 9 via Emilia MI

SS / 9 via Emilia LO

Strada Provinciale SP / 235 di Orzinuovi PV

SP / 235 di Orzinuovi LO