Il Gigante assicura tutti i suoi 5mila dipendenti contro il Coronavirus

La catena di supermercati Il Gigante – con oltre 60 negozi in Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna – testimonia la propria vicinanza ai dipendenti attraverso una nuova soluzione di welfare, sottoscrivendo a loro sostegno un’assicurazione contro il Coronavirus.

Il Gigante: dipendenti assicurati contro il Coronavirus

Indennità di ricovero, indennità di convalescenza e altre forme di assistenza tra cui trasporto e rientro dall’istituto di cura, la baby sitter, la spesa a domicilio, fino alla collaboratrice domestica. In caso di contagio, tutti i 5mila dipendenti dell’azienda, potranno avvalersi di questi benefit assistenziali.

“Il nostro pensiero in questi giorni è costantemente rivolto ai nostri collaboratori, che con il loro impegno quotidiano garantiscono a tutta la cittadinanza i servizi e la disponibilità dei prodotti nei nostri punti di vendita e portano avanti il proprio lavoro con serietà e convinzione, nonostante la fatica per la pesante richiesta di lavoro segni i loro volti”.

Quotidianamente in prima linea

Gli operatori della grande filiera alimentare, infatti, rientrano in quella categoria di lavoratori “indispensabili” e per loro non vale lo stop che ha interessato la gran parte delle attività produttive del Paese. Ogni giorno questi lavoratori si espongono – seppure con tutte le protezioni del caso – al contatto diretto con numerosi clienti.