Disinfestazioni aeree anti Coronavirus: altra bufala su WhatsApp

Una imponente disinfestazione aerea – sul modello cinese – con tanto di avviso ai residenti di portare al sicuro animali e biancheria. Questa la fake news che è girata sui social, nella giornata di ieri, sul territorio piemontese e veneto. Ovviamente l’invito era quello di “far girare” la falsa notizia…e ha funzionato.

“La notizia di una disinfestazione aerea sulle città del Piemonte che sta circolando in queste ore su molte chat e sui social, è falsa e destituita di ogni fondamento “.

Così l’Assessore regionale del Piemonte ai Servizi Digitali, Matteo Marnati, ha smentito categoricamente. Il politico novarese ieri, durante la giunta straordinaria, si è detto preoccupato per il prolificare di notizie allarmistiche sui social.

“Le fake news si stanno rivelando una piaga difficile da controllare. In questo caso qualcuno si sta divertendo addirittura a invitare la popolazione a ritirare i panni stesi per evitare di contaminare i vestiti. Non è prevista alcuna disinfestazione. Chi specula sulla paura della popolazione, è da considerarsi uno sciacallo e passibile di denuncia all’autorità giudiziaria”.