Festa della Repubblica: 2 giugno col sole, ma da mercoledì si cambia | Previsioni meteo Lombardia

L’alta pressione sarà presente sulla Lombardia nel ponte della Festa della Repubblica donando sole e temperature estive: lunedì le temperature toccheranno i 26/27 gradi mentre martedì raggiungeranno anche i 28/29 gradi. Mercoledì invece un po’ più instabile con un mix tra sole, nuvole e piovaschi. Ad assicurarlo è l’esperto meteo, Christian Brambilla.

Le previsioni

Oggi, lunedì 1 giugno 2020, Pianura e Appennino in prevalenza poco nuvoloso o velato, in serata addensamenti irregolari. Su fascia alpina e prealpina nuvolosità irregolare, a tratti estesa fino a localmente nuvoloso verso sera. Precipitazioni: possibili deboli a ridosso dei rilievi dalle ore pomeridiane, anche a carattere di rovescio. Temperature: massime in Pianura tra 27 e 29°C. Venti: in pianura e su Appennino deboli dai quadranti orientali; in montagna su Alpi e Prealpi deboli settentrionali.

Martedì 2 giugno 2020: inizialmente nuvoloso, dal primo mattino ampie schiarite a partire dai settori retici. Dal primo pomeriggio nuvolosità irregolare, con tratti più estesi sui settori orientali. Precipitazioni: dalla seconda parte della giornata deboli sparse a ridosso dei rilievi, possibile interessamento sparso in serata ai settori adiacenti di pianura. Anche a carattere di rovescio e temporale. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in aumento. In Pianura minime tra 15 e 17°C, massime tra 27 e 30°C. Venti: in pianura deboli variabili, con rinforzi nel pomeriggio su pianura occidentale; in montagna deboli o moderati.

La tendenza

Per la giornata di mercoledì 3 giugno 2020 atteso un peggioramento. I cieli saranno da irregolarmente nuvolosi a nuvolosi. Precipitazioni: deboli sparse nella notte. Dalle ore centrali sparse a ridosso dai rilievi, dal tardo pomeriggio-sera interessamento anche alle Pianure. Anche a carattere di rovescio e temporale. Fenomeni tendenti ad intensificarsi in tarda serata su Nordovest. Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime intorno a 16°C, massime intorno a 28°C. Venti: in pianura deboli con temporanei rinforzi nel pomeriggio, inizialmente variabili, poi dai quadranti meridionali, ; in montagna da deboli a moderati; su Appennino da sud, su Alpi e Prealpi da ovest sudovest.