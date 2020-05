Fase 2: una nuova un’ordinanza regionale con altre regole (testo integrale)

Nuova ordinanza di Regione Lombardia, oggi, domenica 3 maggio 2020, a poche ore dall’inizio della cosiddetta Fase 2.

Tra le altre cose, stabilisce che la mascherina è da usarsi solo prima e dopo attività sportiva, non durante. Inoltre si potranno raggiungere le seconde case per esigenze di manutenzione. Possono aprire le attività di maneggio, addestramento cani, pesca sportiva e non.

“Via libera, nella fase 2 del coronavirus, agli sport e alle attività motorie individuali all’insegna del distanziamento e con l’obbligo di indossare la mascherina (o copertura alternativa di bocca e naso) non durante, ma prima e dopo l’attività sportiva, in ogni caso facendo la massima attenzione a non incrociare altre persone.

Ripartono i maneggi, l’attività di addestramento dei cani e la pesca (sportiva e non) in tutto il territorio della Regione. Via libera anche al raggiungimento delle seconde case, esclusivamente per ragioni di manutenzione e ai lavori di manutenzione e riparazione per barche e natanti, con la possibilità di navigazione in solitaria”.