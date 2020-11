Dopo un po' di pioggia tornano sole (e nebbie) | Meteo Lombardia

Una veloce e debole perturbazione ha attraversato nella notte la nostra regione. Da domani, martedì 17 novembre 2020, invece ritornano le nebbie sulle medie e basse pianure. Tempo soleggiato soprattutto sui monti e sulle alte pianure.

Le previsioni

Lunedì 16 novembre 2020: su ovest regione nella notte abbiamo assistito a deboli precipitazioni in spostamento all’alba sulla parte centro/est della regione e poi su Bresciano, est Bergamasco, Cremonese e Mantovano. Asciutto invece su ovest regione al mattino. Nuvoloso fino a metà mattinata su ovest Lombardia, poi via via aperture sempre più ampie. Rimane irregolarmente nuvoloso o variabile su centro/est regione. Nel pomeriggio soleggiato o poco nuvoloso ovunque. Temperature minime 6/8 gradi, massime 11/13 gradi.

Martedì 17 novembre 2020: al mattino nebbie su bassa e parte delle media pianura. Altrove più soleggiato, specie sui monti. Nel pomeriggio soleggiato sui monti e su alta e media pianura. Nuvole basse con soleggiamento scarso su bassa pianura. Temperature minime 4/6 gradi, massime 10/12 gradi.

Mercoledì 18/giovedì 19 novembre 2020: al mattino nebbie su bassa pianura e media pianura, nubi basse e foschie su alta pianura. Sole su pedemontana e monti. Soleggiato da meta/tarda mattina su alta pianura, pomeriggio soleggiato su alta pianura. Su media e bassa pianura foschie e nuvolosità bassa alternata a qualche apertura. Temperature minime 5/7 gradi, massime 10/12 gradi.