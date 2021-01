Currò: in Lombardia 144 comuni con banda ultra larga

Sono 144 i comuni in Lombardia che nell’ultimo anno sono stati cablati con banda ultra larga, lo fa sapere l’Onorevole Giovanni Currò, Vicepresidente della Commissione Finanze della Camera

“Grazie al lavoro della ministra per l’Innovazione Paola Pisano oltre 144 Comuni della nostra regione sono stati cablati con la banda ultra larga. Su un totale di 1.100 in Italia che sono in “area bianca”, quelli cioè che avevano scarso interesse commerciale ed ora potranno godere di questo servizio. Un numero molto importante ed un vero e proprio balzo nell’innovazione digitale. Si pensi che lo scorso anno erano solo 70 i Comuni italiani in ‘area bianca’ serviti da cablaggio ultraveloce. Dalla digitalizzazione del Paese passa lo sviluppo futuro ed infatti è uno dei punti salienti del Recovery Fund italiano” ha dichiarato in una nota l’Onorevole Giovanni Currò, insieme ai parlamentari del Movimento 5 Stelle.