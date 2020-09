Coop Lombardia: Autism Friendly, vince l’inclusione

Spesso le persone autistiche, di qualunque età e qualsiasi livello cognitivo, non si sentono a proprio agio nel fare la spesa in negozi organizzati secondo criteri tradizionali. Questi infatti possono risultare non adatti alle loro esigenze. Coop Lombardia ha lavorato affinché il nuovo supermercato di Monza fosse il primo negozio “Autism Friendly” nel settore della GDO in Europa.

Il primo supermercato Autism Friendly

Grazie alla collaborazione con l’associazione PizzAut, tutti i dipendenti del nuovo superstore di Monza hanno seguito un corso tenuto da psicologi e psicoterapeuti esperti di autismo che ha fornito loro gli strumenti per riconoscerne le caratteristiche e favorire la comunicazione e la permanenza delle persone autistiche nello store. Il progetto è stato poi esteso anche alla creazione di ambienti più adatti alle persone autistiche, in modo tale da accrescere le opportunità di inclusione negli spazi della quotidianità, migliorando la qualità della loro vita e di quella dei loro famigliari.

Gli accorgimenti adottati

All’interno dello store di Monza Coop Lombardia ha quindi adottato particolari accorgimenti. Come ad esempio la regolazione acustico-luminosa. Ma la vera innovazione sta nell’utilizzo della comunicazione visiva all’interno del punto vendita. I pittogrammi sono stati realizzati secondo i criteri della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA). Sottoposti a neuropsicomotricisti esperti in autismo e fatti visionare, nella loro funzionalità, a persone autistiche, avranno lo scopo di offrire loro la possibilità di comunicare tramite canali che si affiancano a quello verbale.

L’ideazione e lo studio grafico dei pittogrammi è stato realizzato in collaborazione con Alla3. Una onlus costituita da tre mamme di bambini autistici con l’obiettivo di rendere il mondo un luogo più a misura dei loro figli. Dimostrando come la diversità sia sinonimo di arricchimento. Nel negozio di Monza, Coop Lombardia ha predisposto che le persone autistiche, e i loro accompagnatori, possano avere priorità di servizio alle casse.

La partnership con PizzaAut

PizzAut è pizzeria gestita da ragazzi con autismo, affiancati da professionisti della ristorazione e della riabilitazione, ma soprattutto un laboratorio di inclusione sociale. La collaborazione con questa realtà non è una novità per Coop Lombardia. Già da tempo, infatti, la cooperativa si è schierata al suo fianco. Quando il lockdown causato dal Covid-19 ha impedito l’inaugurazione della pizzeria a Cassina de’ Pecchi, lo scorso 2 aprile, i ragazzi di PizzAut non si sono dati per vinti. Supportati dalle derrate alimentari a marchio Coop, hanno iniziato a girare con un truck per la consegna di pizze a domicilio. È anche grazie a questa preziosa collaborazione che Coop Lombardia ha deciso che presto estenderanno l’esperienza di Monza anche ad altri punti vendita.