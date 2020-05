Emergenza Covid 19, tutte le info su bonus e contributi per i cittadini

L’emergenza Covid 19 ha generato una serie di misure straordinarie a sostegno dei cittadini. Serve però sapersi districare fra i vari bonus e i contributi disponibili e non sempre è un’impresa facile. A tendere una mano alle persone è Sercop: l’azienda speciale consortile di Rho ha creato sul proprio sito un’area dedicata. All’interno di questa specifica sezione sono raccolte tutte le informazioni collegate a misure economiche di cui i cittadini possono beneficiare in questo periodo di difficoltà. In sostanza si tratta di un contenitore per le iniziative a favore della cittadinanza di carattere regionale ma anche nazionale se gestite direttamente dai comuni. Si compone di diverse aree: famiglia, disabilità, abitare e finanza/credito.

Il Contributo Affitto è l’ultima novità

Nell’ambito delle misure promosse da Sercop a sostegno della cittadinanza, da lunedì 18 maggio è attivo un nuovo bando. Si tratta del Contributo Affitto: consiste in un sostegno economico per famiglie in difficoltà, comprende fino a quattro mensilità del canone di locazione non versate o da versare, per un massimo di 1.500 euro. Il contributo, attivato da Regione Lombardia, è finalizzato al mantenimento dell’abitazione in locazione e verrà erogato direttamente al proprietario. Gli inquilini potranno presentare la domanda online fino alle ore 12 del 5 giugno 2020 nella piattaforma dedicata https://adacom.web.app/main. Tutte le informazioni e il bando completo sono disponibili su www.sercop.it e sul sito dell’Ada Rhodense www.adarhodense.it.

Emergenza Covid 19, il progetto #Oltreiperimetri

Non solo uno sportello virtuale dove trovare informazioni, ma anche un progetto di welfare di comunità, riferito al territorio del rhodense. Stiamo parlando di #Oltreiperimetri, iniziativa di cui Sercop è capofila. Da cinque anni individua e mette in atto nuove modalità d’intervento e di azione sociale, a partire dal coinvolgimento di tutte le energie disponibili sul territorio. Intende essere, insomma, un reale generatore di nuova energia sociale. Tramite un unico numero di telefono (344.0488729) a disposizione della cittadinanza, chi è in difficoltà viene reindirizzato verso i vari servizi che possano aiutarlo. Una sorta di “telefono amico” in grado di ascoltare e “smistare” le esigenze di natura diversa.

Il ruolo del servizio Sos Famiglia

In questo particolare periodo con asili e scuole chiuse, non bisogna scordarsi poi di Sos Famiglia. È il servizio di sostegno per famiglie con bambini e hanno la necessità di organizzarsi per conciliare gli impegni lavorativi. Viene fornito uno spazio gratuito online, nato per alleggerire i genitori impegnati con lo smart working: i volontari forniscono un supporto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14, non soltanto per lo svolgimento dei compiti. I numeri di riferimento per Sos Famiglia sono il 344.2924334 e il 340.7317714.

Sercop opera nel sociale del Rhodense

In ultimo è bene focalizzarsi su Sercop (Servizi Comunali alla Persona) di Rho. È l’azienda speciale consortile tra i comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Settimo Milanese, Rho, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Vanzago e Nerviano. Questa realtà è nata per volontà dei comuni del rhodense per rispondere ai bisogni sociali del territorio, puntando sullo sviluppo di servizi di qualità, mediante interventi mirati alla promozione, al mantenimento e al recupero del benessere dei suoi cittadini e al pieno sviluppo delle persone nell’ambito dei rapporti familiari e sociali, con particolare riferimento alle persone in stato di maggior bisogno e fragilità. Il principio ispiratore di Sercop è coniugare la competenza e la professionalità nella gestione dei servizi con l’efficienza nell’utilizzo delle risorse e l’economicità connessa con lo sviluppo della funzione di controllo di gestione.

Informazioni e contatti

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.sercop.it, la pagina Facebook «SER.CO.P. asc», chiamare lo 02.93207399, scrivere a centralino@sercop.it o a info@sercop.it. La sede si trova a Rho, in via Cornaggia 33, vicino alla casa dell’acqua comunale.

Informazione Pubblicitaria