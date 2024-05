Sono stati resi noti i nomi dei candidati nelle liste del centrodestra unito a San Vittore Olona sostenuti da Fratelli d'Italia, Forza Italia e della lista civica Per San Vittore Olona.

Resi noti i candidati consiglieri del centrodestra a San Vittore Olona

Fra i candidati presenti in lista c'è Roberto Morlacchi, esponente della Lega, ex assessore, e attuale capogruppo della lista di minoranza Morlacchi Sindaco. Mauro Meda ex consigliere comunale di maggioranza all'epoca del sindaco Marilena Vercesi e Paolo Salmoiraghi, ex assessore allo Sport, capogruppo lista Per San Vittore Olona.

Il candidato Marco Zerboni è ex vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici e Bilancio durante l'ex Amministrazione comunale del sindaco Marilena Vercesi, da oltre 20 anni in Consiglio comunale e attualmente nella lista di minoranza Per San Vittore Olona (il capogruppo è l'ex assessore Paolo Salmoiraghi), sarà lui a guidare i partiti per le elezioni comunali.