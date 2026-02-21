Aggressione al Segretario Generale Filt-Cgil Ticino Olona a Legnano: sciopero dei driver e lavoratori diretti Brt in tutta la Lombardia e presidio a Sedriano.

La Filt-Cgil Milano e Lombardia e la Cgil Ticino Olona denunciano con fermezza la gravissima aggressione subita dal Segretario Generale della Filt-Cgil Ticino Olona, Marco Cillo, da parte di un dirigente di una società operante in appalto per BRT. L’episodio è avvenuto al termine di un tavolo negoziale svoltosi in videoconferenza. Successivamente, il dirigente aziendale si è recato ala Camera del Lavoro di Legnano dove ha aggredito fisicamente il Segretario Generale all’interno della sede sindacale, in presenza di testimoni. A seguito dell’aggressione, Marco Cillo ha dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso ed è stato dimesso con una prognosi di otto giorni.

Ferma la condanna della Filt-Cgil Milano e Lombardia e della Cgil Ticino Olona: