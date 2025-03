Facciamo un bellissimo orto casalingo rispettando la stagionalità dei prodotti

Realizzare un orto casalingo, che sia in giardino o sul terrazzo, permette di gustare prodotti freschi, sani e a basso impatto ambientale, ma l’importante è rispettare la stagionalità dei prodotti e i tempi della natura. Le insalate da taglio, il pomodoro, la zucca e la verza sono colture tipiche che, se rispettate nei loro cicli naturali, garantiscono raccolti di qualità.

Un bellissimo orto casalingo rispettando la stagionalità dei prodotti

Come conferma Dario Nurri, il nostro giardiniere di fiducia, che da tempo accompagna il progetto green di Netweek e quest’anno anche i telespettatori di Telecity con “ColtiviAmo” - il programma in onda la domenica sera alle 20 (e in replica il martedì alle 10 e il giovedì alle 11.45) - con tanti consigli per un mondo più sostenibile e verde. Una iniziativa che coinvolge lettori, telespettatori e scuole grazie ai partner che sostengono l’iniziativa: Technoprobe, Regione Lombardia, Consorzio Agrario Lombardo, Valentina Edizioni e Floricoltura Zanzottera.

Per prima cosa, sottolinea Dario,

"dobbiamo sempre tenere conto dell’esposizione del sole, perché i prodotti dell’orto vengono sempre meglio in base all’esposizione solare, che deve esserci almeno tutta la mattina fino alle 13 per ottenere un buon prodotto. L’esposizione del sole è ancora più importante se coltiviamo in terrazzo. E certamente servono i giusti materiali di partenza, come un terreno fertile in giardino o un buon terriccio, scuro e concentrato, usato nei vasi sul balcone, e delle buone sementi".

Appunto, la scelta del prodotto da coltivare è molto importante per avere dei buoni risultati. Una scelta ideale sono le insalate da taglio, rispettando i tempi della natura: rapide da coltivare in primavera, offrono raccolti continui e sono ideali per piccoli spazi. Nei mesi estivi, poi, possiamo privilegiare il pomodoro, la zucca e la zucchina, ortaggi molto produttivi, mentre in inverno potremmo optare per cavoli e verze, ortaggi tipicamente autunnali e invernali, resistenti alle basse temperature e fondamentali per un orto stagionale completo.

Dopo aver seminato bisogna prendersi cura delle piante, con i giusti attrezzi, come badile e rastrello se siamo in orto o delle zappette se lavoriamo sul terrazzo.

Ci sono anche quei prodotti evergreen, che vanno bene tutto l’anno, come le erbe aromatiche, ad esempio il rosmarino, che predilige la primavera e l’estate ma dura anche in inverno, suggerisce sempre Dario, che conclude:

"Noi siamo abituati a vedere i pomodori tutto l’anno al supermercato, perché sono importati, ma non è un prodotto che si trova sempre nelle nostre zone, soprattutto non cresce in inverno. Quindi per avere un buon risultato dobbiamo tenere conto della stagionalità dei prodotti".

La ricetta de La Bergamina: Giardinetto di ortaggi in varie cotture e consistenze con gambero al sale 2.0

Abbiamo parlato di zucche, verze, pomodori, insalate... Andiamo a farci consigliare come valorizzare al meglio questi ingredienti, grazie allo chef Fabio del ristorante La Bergamina di Arcore, in provincia di Monza e Brianza. Ecco una ricetta “effetto wow”, che si può realizzare a casa stupendo i propri ospiti, per gustare il nostro orto al sapore di mare. La potrete vedere realizzata anche in tv, nel programma “ColtiviAmo” in onda domenica 23 marzo su Telecity alle ore 20 (e in replica martedì 25 alle 10 e giovedì 27 alle 11.45).

Giardinetto di ortaggi in varie cotture e consistenze con gambero al sale 2.0

Ingredienti:

7 foglie di lattuga Romana; 1 Raparossa; 1 Porro; 80 gr di Acciughe del Cantabrico; 1 Cavolfiore romano; 1 Patate; 1 Cipolla di Tropea; 1 Gambero rosso di Mazzara; Salvia qb; Rosmarino qb; Burro chiarificato qb.

Procedimento

Tagliate il cavolfiore romano e sbianchitelo in acqua bollente salata. Una volta cotto fatelo raffreddare in acqua e ghiaccio, questo procedimento ne preserverà la compattezza.

Affettate patate e porro ricavando dei cilindri e cuoceteli con salvia, rosmarino e burro chiarificato. Una volta rosolati bene aggiungete un mestolo di brodo vegetale e ultimate la cottura.

Cuocete la lattuga romana con lo stesso procedimento del cavolfiore, una volta cotta con l’aiuto di un mixer a immersione emulsionatela con l’olio extra vergine di oliva.

Lo chef Fabio de La Bergamina all'opera

A questo punto stufate la cipolla di Tropea e la rapa rossa in una soluzione di acqua, aceto di mele e zucchero.

Una volta preparate le verdure, pulite e drenate il gambero: noi lo abbiamo “cotto” con una soluzione di acqua e acetato di sodio, ma se non volete cimentarvi con il “piccolo chimico” va benissimo una cottura tradizionale.

Ora, sfoderate la vostra vena artistica componendo il piatto come se fosse un quadro. Iniziate con un letto di salsa di lattuga romana a specchio, adagiatevi le verdure e le Acciughe del Cantabrico e completate con il protagonista, il gambero rosso di Mazzara.

Buon appetito!

ColtiviAmo, il programma di Telecity per il nostro pollice verde

La conduttrice Silvia Valenti e il giardiniere Dario Nurri

”ColtiviAmo” è il nuovo programma di Telecity dedicato al mondo green e alla sostenibilità ambientale, dove vengono affrontati tanti temi interessanti per gli amanti del verde e vengono anche coinvolte diverse scuole in percorsi didattici molto originali. La conduttrice Silvia Valenti, in questi 18 appuntamenti settimanali, è accompagnata da esperti agronomi, giardinieri, botanici, floricoltori, educatori ambientali, chef e altri specialisti e figure istituzionali del settore, che danno consigli su come far crescere al meglio fiori e piante dei nostri giardini e balconi, ma anche come valorizzare aromi, ortaggi e frutta in cucina, con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.

Domenica 23 marzo sarà trasmessa la terza puntata, dedicata agli orti casalinghi e all’importanza della stagionalità nella scelta dei prodotti da coltivare in giardino o sul terrazzo.

“ColtiviAmo” va in onda sulle emittenti Telecity in Lombardia e Liguria (canale 13) e Piemonte e Valle d'Aosta (canale 10) ogni domenica alle ore 20 (e in replica il martedì alle 10 e il giovedì alle 11.45). La trasmissione è visibile anche in diretta sul sito Telecity e sull'app, e tutte le puntate saranno disponibili nella pagina dedicata ColtiviAmo.