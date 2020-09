Showcase: la rassegna musicale di Canegrate è iniziata con il botto.

Showcase: la rassegna musicale di Canegrate

“Showcase” è la rassegna musicale canegratese dedicata alle band emergenti del panorama musicale lombardo, pensata per aiutare i musicisti a promuovere la propria musica originale ma anche per dare una mano agli esercizi locali colpiti dalla crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria. Finora, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale canegratese in collaborazione con (R)Esisto distribuzione e il volontariato locale, sono andati in scena tre concerti. Giovedì 24 settembre, a The last bar di via Garibaldi, i varesini 0039 hanno deliziato i presenti con il loro pop acustico. Pop e rock, con echi della new wave italiana degli anni ’80, sono, invece, gli elementi che hanno contraddistinto lo show dei milanesi La collera al Circolo Galileo di via Mameli il giorno successivo. Sabato 26 settembre è stata la volta delle atmosfere dream pop e post rock degli She Likes Winter al Relax Time di via Tagliamento.

Il commento dell’assessore Auteri

Il commento dell’assessore alla Cultura canegratese Pinuccia Auteri a margine della rassegna.

“Malgrado le condizioni meteo avverse, le prime tre serate hanno registrato una buona affluenza di pubblico che ha molto apprezzato le proposte musicali, che sono state davvero ottime”.

Il programma delle prossime serate

-1 ottobre ore 18.30 – Bar Bahya via Como 22

EFAIEF – Dal varesotto arriva questo quintetto che vanta una carriera ultraventennale e con vari cambi di formazione. Hanno appena pubblicato il loro nuovo album “Raw.”, dove si respirano contaminazioni rock, prog e funk.

-3 ottobre ore 21 – Circolo Bell’Unione – via Volontari della libertà

BEFORE MY EYES – I Before my eyes si sono formati nel 2019 a Milano. Nel capoluogo lombardo hanno già suonato in locali prestigiosi come l’Alcatraz e il Legend Club. Presenteranno il loro singolo “Blazed”.

La serata del 2 ottobre ore 21 – Piazzale del municipio / Bar Night food in via Manzoni è stata invece RINVIATA a data da destinarsi a causa delle nefaste previsioni meteo per venerdì.

In programma c’era lo show dei Mat Cable, un terzetto del lodigiano, che sarà spostato ad altra data.

