Santo Stefano Ticino aderisce a Let’s Green!

L’impegno dell’Amministrazione per promuovere uno stile di vita sostenibile, già avviato con la campagna di sensibilizzazione “Plastic Free Challenge”, aumenta ancora aderendo al concorso Let’s Green! promosso dal Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città Metropolitana di Milano.

Let’s Green! è un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza, privati cittadini o nuclei famigliari, alle scuole e alle Associazioni del territorio e da la possibilità a tutti di raccontare on line le proprie azioni green e i propri progetti scolastici o associativi e concorrere così alla vincita di premi importanti.

Tra i Comuni aderenti anche Santo Stefano Ticino.

“Un modo divertente per incentivare i cittadini a seguire quotidianamente delle buone pratiche green, dandone testimonianza ed esempio a chi ancora non le segue. Al di là dei premi, sarà interessante e formativo scoprire in quali modi tutti noi oggi partecipiamo nel quotidiano alla salvaguardia dell’ambiente e all’utilizzo sostenibile delle risorse a nostra disposizione.

L’augurio della nostra Amministrazione è che si possa scoprire nella quotidianità dei nostri comportamenti quell’azione che concretamente farà la differenza”.