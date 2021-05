Magenta a Meet The Meeting 2021, il primo appuntamento di preparazione alla 42ma edizione del Meeting per l’Amicizia dei Popoli che si terrà a Rimini dal 20 al 25 agosto con il titolo “Il coraggio di dire io”. Lo comunica l’associazione culturale don Cesare Tragella.

L’anteprima del meeting di Rimini “in diretta” da piazza Liberazione

La diretta dell’evento, infatti, avverrà proprio dalla Fiera di Rimini, che tornerà ad ospitare il Meeting dopo la “pausa” della Special Edition 2020, sabato 15 maggio dalle 18.30 e si potrà seguire online sul sito e sui canali Facebook e Youtube del Meeting di Rimini. A Magenta sarà possibile seguirla in Piazza Liberazione, sotto i Portici a partire dalle 17:30, “con un gesto pubblico in presenza che vuole rappresentare un grande segno di ripresa per tutti”, spiegano dalla realtà magentina.

Un’idea del Centro don Cesare Tragella

“Possiamo già svelare alcuni degli ospiti che interverranno nel corso della diretta: il professor Andrea Moro, neuro-scienziato e scrittore, Federico Mecozzi, musicista e compositore, che ha recentemente curato insieme a Ludovico Einaudi la colonna sonora di film Premi Oscar, quali Nomadland e The Father. Infine non mancherà di stupirci l’attore Paolo Cevoli, che interverrà in esclusiva solo per la diretta – spiega l’associazione – Come ogni anno, sarà possibile partecipare alla costruzione del Meeting facendo una donazione”.