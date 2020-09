La contrada San Bernardino inaugura il nuovo anno paliesco FOTO

L’anno paliesco 2020-2021 è ufficialmente iniziato anche a San Bernardino.

La contrada San Bernardino inaugura il nuovo anno paliesco

Dopo l’assemblea ordinaria del 17 settembre, che chiude definitivamente il Palio 2020, sabato 26

settembre si è tenuta la tradizionale Cena di apertura per il nuovo anno.

Nel corso dei saluti iniziali sono state confermate pubblicamente le cariche di Contrada anche per il nuovo anno: Gran Priore Alessandro Moroni, Capitano Ermenegildo Lilli, Castellana Silvia Banfi, Scudiero Riccardo Colombo, Gran Dama Barbara Carolo e Gonfaloniere Simone Spadari.

Le parole del Gran Priore

Proprio nei saluti iniziali il Gran Priore ha ringraziando tutti i presenti, sottolineando l’importanza di

ripartire con le attività di Contrada. “La Contrada ha bisogno di tutti noi e del nostro costante supporto come prima ed anzi più di prima. Viva San Bernardino” queste le parole conclusive di Alessandro Moroni.

Il rispetto delle norme

Nel maniero di via Somalia tutto l’evento si è svolto nel pieno rispetto delle norme Covid-19: dalla misurazione della temperatura all’ingresso alla segnaletica a terra per gestire l’affluenza al bar. Mascherine, distanziamento sociale e gel igienizzante non hanno però intaccato lo spirito dei presenti.

