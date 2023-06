Torna il Bareggio Young Music Festival, l'appuntamento musicale, in programma a settembre, dedicato alle band composte da ragazze e ragazzi fra i 15 e i 34 anni.

Young Music Festival

Si informa che, ai fini dell’organizzazione dell’iniziativa “BYM-Bareggio Young Music Festival”, finalizzata a promuovere sul territorio attività di aggregazione e di promozione del protagonismo giovanile, si intendono acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare gruppi musicali non professionisti interessati a partecipare come protagonisti al Bareggio Young Music Festival in programma il 02 settembre 2023. Adesioni entro le ore 12:00 del giorno 27.06.2023

Band giovanili

Possono presentare istanza di manifestazione di interesse i gruppi musicali formati almeno da due componenti, residenti in Lombardia di cui almeno la metà abbia una età compresa tra 15 e 34 anni. I concorrenti, ai fini della partecipazione al presente avviso, dovranno presentare l’istanza di partecipazione e una video-candidatura contenente n. 2 brani (editi o inediti) della durata massima di

4’00” ciascuno. I partecipanti ammessi ad esibirsi al Bym Festival dovranno cantare dal vivo su basi musicali o con l’accompagnamento di strumenti musicali. Sarà garantita ai partecipanti al festival la strumentazione di base per l’esibizione. Qualora si necessiti di particolari strumenti musicali, sarà a cura del gruppo partecipante esserne provvisto. Il numero massimo di gruppi ammessi al festival è fissato in n. 5. La durata della esibizione durante l’evento BYM BareggioYoung Music Festival di ciascun gruppo ammesso è stimata in 20’00’ ciascuno. L’ammissione sarà a cura di una Commissione tecnica che procederà alla selezione ed ammissione dei partecipanti.