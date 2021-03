Tragedia a Cisliano: bimba di due anni trovata morta in casa, vicino a lei la madre con segni di ferite da taglio sul braccio

Tragedia a Cisliano: bimba di due anni trovata morta in casa

Tragedia a Cisliano: una bambina di appena due anni stata trovata morta nella sua abitazione, come riporta Areu. L’allerta è scattata attorno all’1 di questa notte, quando i carabinieri di Abbiategrasso sono intervenuti per una segnalazione di possibile omicidio assieme al personale del 118. Vicino alla bambina ormai senza vita, la madre: una 41enne itliane trovata con ferite da taglio sul braccio, probabilmente autoinflitte. La donna è stata ricoverata all’ospedale di Magenta in codice verde. Ancora da chiarire la dinamica.