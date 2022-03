Torna lo Sbaracco, preparatevi a fare acquisti

COMMERCIO

Si terrà sabato 12 marzo, una giornata nella quale i commercianti esporranno all’esterno del proprio punto vendita merci a prezzi scontatissimi e presenteranno le proposte della nuova stagione

Previste attività di intrattenimento anche per i bambini

Merci a prezzi scontatissimi

Sabato 12 marzo, dopo il successo della scorse edizioni, a Rho torna lo «Sbaracco». L’iniziativa, promossa dalla Confcommercio rhodense in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura e al Commercio del Comune di Rho, prevede una giornata nella quale i commercianti hanno la possibilità di esporre all’esterno del proprio punto vendita merci a prezzi scontatissimi e presentare le proposte della nuova stagione. Il successo delle scorse edizioni ha spinto Confcommercio non solo a riconfermare l’evento nel proprio calendario di appuntamenti, forte anche di una partecipazione più decisa e ampia da parte dei commercianti, ma anche ad arricchirlo per renderlo ancor più imperdibile.

Il "grande centro commerciale all'aperto" aprirà dalle 10 alle 19. Una giornata dedicata agli sconti e all’esplorazione di nuovi negozi, che viene incentivata dall’amministrazione anche con la promessa che acquistando da quattro negozi diversi si riceverà un simpatico gadget. Maggiori informazioni su questa iniziativa si potranno avere presso l’info point in Piazza San Vittore.

Attività anche per i più piccoli

Durante la giornata è previsto anche un intrattenimento per i più piccoli con con i giochi delLudobus in via Madonna per lo “Sbaracco Baby“.