Settantenne viveva in casa fra pattumiera, scarafaggi e topi

Accumolatrice seriale

I Vigili del Fuoco sono intervenuti oggi, 31 marzo, per una perdita di acqua a Corbetta e hanno scoperto una situazione di estremo disagio.

Questa mattina, 31 marzo 2022, alle 7:30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Corbetta in via Cozzi 5 per un allagamento ma hanno trovato un appartamento pieno di rifiuti, topi e scarafaggi.

L'intervento per una perdita d'acqua

A chiamare i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno, è stato un uomo che viveva al pian terreno della casa di corte. I vigili sono entrati nell’appartamento al piano di sopra e hanno riscontrato una situazione di degrado indescrivibile; la casa era piena di merce accumulata e in condizioni igieniche pietose con la presenza di scarafaggi e topi.

I volontari sono stati costretti ad entrare con tute di protezione e autoprotettori per evitare qualsiasi possibilità di infezione. E' stata subito bloccata la perdita ed è stato avvisato l'ufficio Tecnico del Comune e gli assistenti sociali sigillando l'appartamento della usufruttuaria, una donna di circa 70 anni, che non era in casa al momento dell'intervento.