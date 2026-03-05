Un sedicenne di Canegrate, Giuseppe Pio Durante, è scomparso ieri pomeriggio, 4 marzo 2026, dopo essere uscito da scuola.

Sedicenne scomparso dopo scuola: l’appello per trovare Giuseppe

Una famiglia e tanti amici in ansia per la scomparsa di Giuseppe, che dopo essere uscito dall’Istituto Bernocchi di Legnano, dove frequenta l’indirizzo di Meccatronica, ha fatto perdere le proprie tracce. Ad averlo visto per ultimo un amico che lo ha visto sul treno dicendo di essere diretto a Parabiago, nonostante abitasse a Canegrate.

Oggi i genitori, dopo averlo cercato per tutto ieri e denunciato la scomparsa, sono passati a scuola per trovare qualsiasi tipo di indizio che possa portare a qualcuno o a qualche luogo o per capire se ci fossero stati screzi con qualcuno. Chiunque l’abbia visto o abbia notizia può contattare le forze dell’ordine al 112 o l’associazione Penelope al numero 380.7814931.