Scomparsa da Rescaldina: si cerca Nadia Fazzari

Non si hanno più sue notizie da venerdì 26 giugno. Ultima traccia a Bodio Lomnago, in provincia di Varese. La famiglia di Nadia Fazzari ha lanciato un appello per ritrovare la donna.

“Vi preghiamo di condividere il più possibile per aiutarci a ritrovarla.

Lei è Nadia Fazzari nostra sorella vive a Rescaldina(MI) ha 37 anni alta 1.62 cappelli e occhi castani. Non abbiamo più sue notizie da venerdì, l’ultimo posto in cui è stata rintracciata è Bodio Lomnago (VA) chiunque abbia suo notizie o la vedesse contatti i carabinieri o noi Valentina Fazzari Roberta Fazzari“.

