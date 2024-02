Litiga con la fidanzata, prende un coltello e minaccia di uccidersi

Paura al centro commerciale Conad di Rescaldina: prende un coltello e minaccia di ferirsi.

Prende un coltello e minaccia di uccidersi

Momenti di grande paura quelli che si sono vissuti nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 febbraio 2024, nel centro commerciale Conad (ex Auchan) di Rescaldina. Erano circa le 15.20 quando un uomo, 47 anni, entrando nella struttura ha notato la fidanzata in compagnia di un altro uomo. Da qui ha dato in escandescenza. Si è avvicinato alla compagna stessa, con la quale ha litigato. Poi si è fiondato in un negozio della galleria commerciale dove ha trovato e afferrato un coltello. Presa l'arma, l'ha puntata verso di sè minacciando di uccidersi.

L'arrivo dei Carabinieri e del 118

La gente che stava osservando la scena, ha subito chiamato il 112. Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Carabinieri della Compagnia di Legnano e l'ambulanza della Croce rossa di Saronno. L'uomo è stato calmato, da quello che si è appurato il suo era stato un gesto più che altro dimostrativo. Per lui non è stato necessario il trasporto in ospedale.