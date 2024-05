Passaporto in Posta: dove già da ora in provincia di Milano e da luglio in tutti gli uffici d'Italia

L'estate si avvicina a grandi passi e chi deve viaggiare all'estero starà cercando di organizzarsi per fare o rinnovare il passaporto. Con tutte le difficoltà che abbiamo visto negli ultimi tempi. Ma la situazione potrebbe molto presto cambiare.

A oggi sono 1.518 i Comuni dove è possibile fare il passaporto in Posta, ma l'obiettivo del Governo è che il servizio di richiesta e rinnovo sia disponibile in tutti gli uffici postali d'Italia. E la data stimata per il traguardo, annunciata da Poste Italiane, è il prossimo luglio 2024.

Passaporto in Posta: dove si può fare oggi

Si chiama progetto Polis e si pone l'obiettivo di snellire le lunghissime attese per il rilascio o il rinnovo del passaporto che negli ultimi tempi hanno riguardato milioni di italiani, costretti a code lunghissime, open day e procedure d'emergenza per ottenere il documento. E così nei mesi scorsi è partito il progetto Polis, che ha dato l'opportunità di sbrigare la pratica anche negli uffici postali dei Comuni sotto i 15.000 abitanti.

A oggi sonio 1.518 gli uffici postali coinvolti in tutto il territorio italiano. Clicca qui per scaricare l'elenco completo degli uffici postali dove si può fare il passaporto.

Come si fa e quanto costa il passaporto in Posta

Fare il passaporto in Posta è semplicissimo. E' sufficiente consegnare all’operatore del più vicino ufficio postale del proprio Comune:

un documento di identità valido,

il codice fiscale,

due fotografie,

pagare in ufficio il bollettino per il passaporto ordinario della somma di 42,50 euro

e una marca da bollo da 73,50 euro.

In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento.

Sarà poi l’operatore dell’ufficio postale, tramite un’apposta piattaforma tecnologica, a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento.

Il nuovo passaporto potrà essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente.

Obiettivo: tutta Italia a luglio

Ma, come detto, da luglio il servizio dovrebbe allargarsi a tutta Italia. Lo ha spiegato il direttore generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco al termine di un incontro con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

"Da luglio, conclusi i necessari passaggi normativi, questo servizio interesserà progressivamente gli uffici postali di tutta Italia, senza distinzioni tra piccoli e grandi centri".

"A oggi abbiamo già avviato 2.400 interventi e completato oltre 1.500 uffici postali in tutt'Italia. Su indicazione del ministero dell'Interno ci siamo fatti parte attiva per l'estensione del servizio di richiesta dei passaporti a supporto delle Questure e dei Commissariati, dallo scorso marzo abbiamo registrato più di 350 richieste sui 31 uffici postali in cui il servizio è attivo ed entro fine mese saranno già operativi oltre 130 uffici postali. Mi piace ricordare che oltre l'80% dei cittadini ha richiesto la consegna a casa del passaporto tramite poste italiane, con un risparmio di tempo e spostamenti importanti anche e soprattutto per l'ambiente".

La soddisfazione del Ministero

In una nota anche il ministro dell'Interno Piantedosi ha espresso tutta la propria soddisfazione.

"Dall'analisi dei dati, è emerso come le misure adottate stiano consentendo di far fronte efficacemente alle problematiche rilevate nei mesi scorsi ed è stata condivisa, da tutti i partecipanti, la soddisfazione per gli importanti risultati conseguiti".