Open Day delle scuole superiori all’Istituto Mattei

Una occasione da prendere al volo per conoscere il proprio futuro scolastico e quello dei propri figli in vista di una vita professionale il più possibile piena e consapevole. Per questo scopo l’istituto Enrico Mattei di via Variani ha aperto le porte sabato mattina 5 ottobre del grande cortile per accogliere i giovani dell’ultimo anno delle scuole medie e consentire loro di fare un tour tra gli stand delle scuole superiori e conoscere da vicino le peculiarità dei singoli istituti pubblici e privati che accoglieranno gli studenti dopo la terza media.

Una offerta di scuole interessante e consistente

L’offerta presentata da allievi selezionati e qualche docente è stata decisamente corposa perché comprendeva le presentazioni delle scuole di Rho e del territorio. Ognuno con il proprio stand: il liceo Falcone e Borsellino di Arese, l’affollato liceo classico e scientifico Rebora di Rho, il noto Ettore Majorana, l’Istituto Tecnico Statale Cannizzaro, l’industriale meccanico ed elettronico Puecher di Rho, L’artistico Lucio Fontana con uno stand ricco di innumerevoli cataloghi con disegni artisticamente complessi realizzati dagli allievi e modellini accattivanti mostrati con disinvolta preparazione. Lo stesso istituto tecnico Mattei che forma in finanza e marketing per studenti affascinati dai calcoli matematici e dalle statistiche, anche lo stand dell’Istituto Olmo di Cornaredo (legato al Paolo Frisi di Milano) rinomato alberghiero con l’obbligo di indossare la divisa tutto il giorno. Il professionale Luigi Clerici di Lodi anch’esso preso d’assalto per i suoi tanti settori professionali del mondo del lavoro. Non è mancata la presenza del centro di avviamento al lavoro dei Padri Salesiani di Arese.

Lo scopo dell’iniziativa è programmare il domani

Un evento per progettare e riflettere sul proprio futuro. Un’ottima possibilità per tutti gli Istituti di presentarsi, garantendo una vasta gamma di opzioni e alternative per gli studenti che quindi avranno modo di riflettere e fare consapevolmente la loro scelta. Efficace e apprezzato l’approccio che hanno avuto alcuni docenti parlando direttamente agli allievi che hanno dato loro la possibilità di capire se sono portati per questo o quell’insegnamento senza parteggiare incondizionatamente per la propria scuola. Una mattinata diverte, istruttiva e interessante per le famiglie.