La mafia e le sue declinazioni al centro dell'incontro ospitato al Torno

Una lezione di legalità. E' quella andata in scena nei giorni scorsi all'istituto Torno di Castano Primo, dove è stato affrontato il tema della mafia, partendo dalle radici della ‘ndrangheta fino ad arrivare alla consapevolezza civile.

Una riflessione profonda sugli ultimi meccanismi del sistema mafioso

La mafia non è un fenomeno lontano, confinato nei libri di storia o nelle pagine di cronaca nera: è un mostro vivo e multiforme, visceralmente radicato nel tessuto sociale, politico ed economico, fecondo ed ostinatamente capace di attecchire ovunque trovi terreno fertile. Conoscerne la natura e le diverse declinazioni, le logiche e il linguaggio è fondamentale per contrastarne il pernicioso diffondersi: è l’obiettivo con cui, nella mattinata di mercoledì 5 febbraio, Ersilio Mattioni, giornalista, scrittore e docente di Letteratura italiana e filosofia – si è rivolto agli studenti dell’Istituto G. Torno di Castano Primo, guidandoli in una riflessione profonda e consapevole sugli intimi meccanismi di un sistema mafioso che genera morte e che è tuttavia assai duro a morire.

Il mondo della 'ndrangheta

Intitolato Parlare di mafia nel nostro territorio, l’intervento di Mattioni ha preso le mosse da una scrupolosa analisi di quella che oggi è considerata la mafia più potente del mondo, l’unica ad avere ramificazioni in tutti i continenti e a detenere una sorta di monopolio su numerose attività illecite: la ‘ndrangheta, il cui cuore e cervello da sempre risiedono saldamente in Calabria, ma tramano e ordiscono una tela che ormai ricopre, soffocandolo, l’intero pianeta. Rete criminale capace di coniugare elementi ancestrali e dinamiche moderne, la ‘ndrangheta preserva la propria identità e il proprio senso d’appartenenza attraverso vincoli di sangue e riti arcaici e – al contempo – mostra una straordinaria capacità di adattamento che le consente di penetrare ed ammorbare qualsiasi ambito del nostro vivere quotidiano, proliferando soprattutto nei contesti in cui regnano il silenzio e l’indifferenza.

Al centro dell'incontro la strage di Duisburg in Germania

A destare in maniera particolare l’attenzione del giovane pubblico è stato il ricordo, da parte di Mattioni, della strage avvenuta il 15 agosto 2007 a Duisburg, in Germania: l’assassinio a colpi di pistola di sei uomini davanti ad un ristorante italiano della cittadina tedesca – tragico epilogo di una lunga faida iniziata nel 1991 a San Luca, in Aspromonte – fu il primo massacro mafioso avvenuto fuori dai confini italiani, rivelando come la ‘ndrangheta fosse ormai in grado di operare con spietata efficienza anche lontano dalla terra d’origine. In questo senso, Duisburg non sarebbe stato solo un regolamento di conti tra clan rivali, ma il segnale inequivocabile di come la mafia calabrese fosse ormai divenuta una vera e propria multinazionale del crimine.

La rassegna sulla legalità nel suo insieme

La conferenza sempre di Mattioni, che ha saputo destare vivo e sincero interesse negli studenti del “G. Torno”, s’inserisce come seconda tappa nel più ampio percorso Una vita contro la mafia. Storia dell’antimafia e della cultura mafiosa dagli anni Novanta del Novecento ad oggi. Coordinato dalla

docente Ornella Modolo in collaborazione con il collega Antonio Cipriano, esso non ha il mero scopo di trasmettere alle nuove generazioni il significato della legalità e di denunciare la criminalità organizzata in tutte le sue forme, ma vuole anzitutto sviluppare nelle nuove generazioni quello sguardo critico e consapevole con cui leggere la realtà e nella realtà agire da cittadini responsabili, attivi e liberi.