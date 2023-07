Due milioni di euro per ridare splendore alla chiesa di San Martino

Proseguono i lavori di restauro conservativo della chiesa parrocchiale San Martino di Inveruno.

Un restauro imponente per la chiesa di San Martino

Un intervento imponente, per una spesa complessiva di circa 2 milioni di euro, che prevede un restauro che coinvolge la globalità delle superfici pittoriche e degli elementi architettonici, nonché un lavoro di recupero delle cromie originali attraverso la rimozione della tinta sintetica e monocroma presente sulle pareti che di fatto le ha nascoste. Il progetto complessivo, redatto dai professionisti incaricati Pierluigi Ballerini e Giulia Marcato, è stato approvato dalla Curia, per quanto attiene il piano finanziario, e dalla Soprintendenza dei Beni Culturali per quanto riguarda i lavori di restauro.

Per completare il terzo lotto mancano 100mila euro

Le lavorazioni previste dal progetto sono state proposte secondo una suddivisione in lotti successivi. A oggi è stato completato l’intervento sul settore absidale che ha visto una spesa di 115.500 euro; completato anche quello sul presbiterio (settore sopra altare) e le cappelle laterali, per un costo di 159.600 euro. Sono in atto i lavori del terzo lotto che interessano la cupola e i pennacchi; il preventivo di tale intervento è pari a 199.200 euro. Tutti gli interventi finora realizzati sono stati coperti grazie a offerte e donazioni da parte di fedeli e benefattori; al 30 giugno la somma raccolta era di 351.215 euro e per completare il terzo lotto mancano 100mila euro.

"Grazie a tutti coloro che contribuito con donazioni"

Il parroco don Marco Zappa ringrazia tutti coloro che hanno donato un pezzettino di restauro e confida nella generosità di tutti per portare a compimento il lavoro programmato. Il quarto lotto prevede la posa di un nuovo impianto di riscaldamento a pavimento in quanto quello attuale non è più funzionante, lavoro che partirà a novembre. Quelli successivi riguardano il restauro dei transetti con cappelle, della navata centrale. Per contribuire al finanziamento degli interventi è possibile lasciare offerte nella busta dedicata che si trova in chiesa ogni mese, oppure effettuare un bonifico bancario all’Iban IT66K0306909606100000183785 intestato a Parrocchia San Martino.