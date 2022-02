covid-19

I dati forniti da Ats alla data del 9 febbraio.

I dati forniti da Ats informano che a Arese, alla data del 9 febbraio, sono presenti 230 positivi al Covid-19 e 411 persone soggette a quarantena o autosorveglianza per contatto stretto con soggetto positivo.

Coronavirus: discesa di contagi ad Arese

Ad Arese, analogamente a quanto avviene a livello nazionale, si registra una discesa della curva dei contagi e, soprattutto grazie a un'immunità di fondo (dettata soprattutto dalle vaccinazioni) e all'arrivo della primavera, è ragionevole per il Governo pensare a una "nuova fase" che gradualmente ci porterà ad allentare le restrizioni.

Dall'11 febbraio è prevista l'eliminazione dell'obbligo delle mascherine all'aperto, fatto salvo i luoghi di assembramento, mentre resta in vigore l'obbligo di indossare le FFP2 sui mezzi di trasporto.

La normativa è in continua evoluzione proprio seguendo l'andamento dei contagi, quindi vi invito nuovamente ad adottare comportamenti responsabili e in linea con quanto previsto dalle norme.