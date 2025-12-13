Un ponte lungo 8mila chilometri unisce Puntoebasket e Sud Sudan

«Oggi abbiamo iniziato a costruire un ponte lungo 8mila chilometri che è la distanza che separa Nerviano da Giuba la capitale del Sud Sudan, un ponte dove passano amicizia, collaborazione, condivisione di valori, sogni e aspettative e opportunità per tanti ragazzi che attraverso lo sport sperano di emanciparsi. Oggi grazie a Francesco Pompa e a tutto lo staff della Puntoebasket abbiamo messo la prima pietra di questo importante progetto».

Con queste parole Luca D’Ippolito, Console Generale Onorario Designato della Regione Lombardia per la Repubblica del Sud Sudan, ha presentato il progetto di collaborazione sottoscritto dalla Puntoebasket società che svolge la propria attività cestistica a Nerviano, Lainate, Parabiago, Pogliano e Vanzago, con Cobra Sports Club – Basketball Team di Juba e con Dr. Biar Academy, due realtà sud-sudanesi di grande valore impegnate nello sviluppo sportivo, educativo e umano dei giovani.

Un percorso di cooperazione internazionale fondato sulla condivisione di competenze, e promozione del basket

«L’accordo – ha spiegato Francesco Pompa – segna per il nostro Consorzio l’avvio di un percorso di cooperazione internazionale fondato sulla condivisione di competenze, la promozione del basket, soprattutto femminile, come strumento educativo e la costruzione di opportunità di scambio tra atleti, allenatori, studenti e comunità. Come Puntoebasket crediamo profondamente nella capacità dello sport di creare ponti, sviluppare capitale umano e ampliare le prospettive educative e culturali dei ragazzi. La collaborazione con Cobra Sports Club e Dr. Biar Academy nasce proprio da questa visione condivisa: un approccio olistico che unisce formazione tecnica, crescita personale e costruzione di valori, nella convinzione che il dialogo internazionale sia oggi un elemento decisivo per progettare il futuro delle nostre comunità sportive.

Orgogliosi di compiere questo passo rivolto ai giovani che rappresentano il cuore di questo percorso

Siamo orgogliosi di compiere questo passo rivolto ai giovani che rappresentano il cuore di questo percorso». Alla presentazione del progetto erano presenti i sindaci dei cinque comuni dove Puntoebasket svolge l’attività, Dhanojak Obongo Ambasciatore non residente della Repubblica del Sud Sudan in Grecia, Arop Leek Deng Agricultural Officer per la Fao e attualmente consulente in collaborazione con l’Ambasciata del Sud Sudan.