Tre auto e uno scooter incendiati: è atto doloso. Il fatto è successo a Nerviano.

Tre auto e uno scooter incendiati

Fiamme e fumo da un cortile di Nerviano. A bruciare sono state tre auto e uno scooter, due le persone soccorse per aver inalato del fumo. E’ quanto successo all’alba di domenica 27 settembre 2026 scorso in un cortile di via Villoresi. E’ qui che, intorno alle 6.30, sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Legnano insieme ai Vigili del fuoco. Come detto, le fiamme avevano avvolto tre delle auto che si trovavano parcheggiate e uno scooter poco distante.

Sul posto anche l’ambulanza del 118 che ha soccorso un uomo e una donna che erano rimasti lievemente intossicati.

Il fatto è doloso

Dai primi rilievi effettuati pare predominante la pista dell’incendio doloso. I proprietari dei mezzi hanno raccontato ai militari di non avere mai ricevuto minacce da nessuno. Intanto i Carabinieri stanno proseguendo nelle indagini per fare piena luce sull’accaduto.