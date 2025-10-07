“Un mondo di teatro” dentro il Tirinnanzi: sono, infatti, quaranta le date in programma per la stagione 2025/26 del teatro comunale di piazza IV Novembre a Legnano fra spettacoli di prosa, concerti, extra eventi, teatro canzone e per bambini.

Teatro Tirinnanzi: il programma della nuova stagione

Di assoluto prestigio la “prima” di questa stagione, che vedrà esibirsi, alle 17 di domenica 19 ottobre, il quartetto d’archi della Filarmonica della Scala in un concerto a ingresso gratuito grazie al sostegno del main partner del teatro, la BCC di Busto Garolfo e Buguggiate.

La stagione alle porte è la seconda gestita da Cinematografica Valentino srl, che per costruire il cartellone si è avvalsa di partner quali Albachiara Spettacoli, Compagnia scheriANIMAndelli, Scuola di Musica Paganini e ScenAperta Altomilanese Teatri, realtà che hanno segnato la vita culturale cittadina, in particolare quella degli spettacoli dal vivo, degli ultimi vent’anni.

«Con questa stagione si consolida il lavoro cominciato l’anno scorso e con cui si è puntato a costruire un progetto di lungo respiro per la vita culturale della città -sottolinea Guido Bragato, assessore alla Cultura. L’attività del Teatro Tirinnanzi non si limita agli spettacoli, ma, collaborando con altre realtà in ambito locale, si concretizza nella proposta di incontri, mostre, presentazioni di libri e iniziative sul territorio che ne fanno un autentico punto di riferimento per Legnano. A tutti gli “attori” che daranno vita alla stagione alle porte, dagli organizzatori agli artisti che si esibiranno, va il mio augurio di buon lavoro, mentre al pubblico formulo un invito a scoprire e apprezzare il calendario del Tirinnanzi, nella certezza che tutti, in un programma così ricco e variegato, possano trovare proposte di loro gradimento».

La direzione artistica del teatro

Come nella stagione precedente, la direzione organizzativa è affidata a Marco Borroni, mentre quella artistica a Paolo Scheriani in codirezione con Miguel Dell’Acqua, Fabio Poretti e Carlo Grassi; un lavoro di squadra che ha caratterizzato da subito la gestione del Tirinnanzi e che ha prodotto una proposta ampia e diversificata premiata da 14mila 386 spettatori.

Dichiara il direttore artistico Paolo Scheriani:

«Se c’è un luogo in cui le parole prendono vita, i sentimenti si fanno voce e ogni sera si apre un sipario sul nostro tempo, quel luogo è il teatro. L’invito che rivolgiamo al pubblico è ad abitarlo, scoprirlo, viverlo come un vero e proprio mondo: vasto, sfaccettato, sorprendente. Per questo il titolo scelto per questa nuova stagione è “Un mondo di teatro”, perché l’intento è offrire al nostro pubblico non un semplice cartellone, ma un universo di storie, linguaggi ed emozioni. “Un mondo di teatro” è questo: un orizzonte culturale condiviso, fatto di emozione, intelligenza e comunità. Perché, oggi più che mai, il teatro non è solo un’arte. È un modo di stare insieme». «Sostenere il Teatro Tirinnanzi significa credere nella crescita culturale del nostro territorio e nel valore delle persone che lo abitano -spiega Roberto Scazzosi, presidente della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate. La cultura non deve essere un lusso, ma un bene comune che rafforza il tessuto sociale, alimenta il senso di appartenenza e apre spazi di confronto e di libertà. Il teatro è un luogo in cui la comunità si ritrova, si emoziona, riflette e dialoga: è un punto di riferimento che contribuisce a rendere più viva e consapevole la nostra società. La nostra, come unica banca locale del territorio, non è soltanto una scelta di sponsorizzazione, ma un impegno concreto verso la promozione della cultura come strumento di crescita collettiva. Sostenere il teatro significa quindi promuovere non solo l’arte, ma anche il dialogo e l’unità tra le persone. È un modo per contribuire a costruire una comunità più coesa, attenta e solidale. La nostra Bcc, per sua natura e vocazione, crede profondamente in questi valori: continuare a investire nella cultura significa investire nel futuro, nella bellezza e nella capacità del nostro territorio di guardare avanti con fiducia».

Alcuni degli appuntamenti in programma

La sezione Prosa – l’unica in abbonamento – vedrà titoli che spaziano dalla rilettura dei grandi classici con interpreti come Lella Costa, Amanda Sandrelli, Enrico Lo Verso, Natalino Balasso, Marina Massironi, Tullio Solenghi a testi contemporanei più provocatori e vitali. La sezione Extraeventi propone appuntamenti speciali, fuori abbonamento, arricchendo l’offerta con il talento di artisti amati dal grande pubblico: comici, musicisti, youtuber, mentalisti, performer virali. Si tratta di una proposta aperta e trasversale, pensata per parlare a tutte le generazioni e per fare del teatro un luogo realmente inclusivo e vivo. Andrea Scanzi, Giovanni Cacioppo, Enrico Bertolino, Giorgio Montanini, i Pantellas, sono solo alcuni di questi nomi. Nella sezione musicale figurano nomi internazionali come Frank Gambale e Martin Barre ma anche i “Candle Sound” e gli appuntamenti con il Jazz. Come lo scorso anno, la programmazione è arricchita da due “spettacoli di produzione” con la compagnia scheriANIMAndelli; uno dedicato a Dario Fo, per i cento anni dalla nascita, e uno a Fabrizio De Andrè. A queste proposte si aggiungono gli spettacoli per i bambini e le famiglie e quelli per le scuole.

Inoltre si rinnovano in questa stagione le iniziative denominate “Fuori Sipario”; da “Tirem Innanz”, nuovi itinerari in compagnia del Ciceroni, per scoprire la città di Legnano e i segreti del teatro a “Tirinnanzi in bella mostra”, esposizione di opere nel foyer del teatro, da “Piccola Biblioteca Tirinnanzi”, presentazione di libri in collaborazione con il gruppo Girolibri a “Vi racconto”, un ciclo di lezioni e approfondimenti sul teatro tenuto da Paolo Scheriani in tre appuntamenti nell’arco della stagione, per stringere un rapporto ancora più stretto tra il pubblico e il teatro comunale.

La collaborazione con Confcommercio

In questo contesto di apertura alla città, Confcommercio Legnano rinnova la collaborazione con il Teatro Tirinnanzi, un’iniziativa che offre sconti e agevolazioni ai clienti che presentano un biglietto degli spettacoli del Tirinnanzi nei negozi aderenti. “La collaborazione con il Teatro Tirinnanzi ci permette di mettere in rete due mondi che condividono la stessa missione: far vivere Legnano e il suo territorio. Cultura e commercio possono davvero camminare insieme, creando opportunità per cittadini e imprese e contribuendo a rendere la città più attrattiva e partecipata”, dichiara il Presidente di Confcommercio Legnano Paolo Ferre’.

L’ingresso al concerto del quartetto della Filarmonica della Scala è libero con prenotazione obbligatoria al link su: https://www.teatrotirinnanzi.it/eventi/concerto-inaugurale-filarmonica-della-scala/ Informazioni sul programma, acquisto dei biglietti e degli abbonamenti su www.teatrotirinnanzi.it

La stagione di prosa

La nuova stagione teatrale 2025–2026 si preannuncia come un viaggio emozionante attraverso le molteplici sfaccettature dell’animo umano, con un cartellone che intreccia classici rivisitati e creazioni contemporanee. Grandi interpreti del panorama teatrale italiano daranno vita a storie che parlano di identità, potere, amore e trasformazione. Un invito a riflettere, emozionarsi e condividere l’esperienza unica del teatro.

Lella Costa – Otello. Di precise parole si vive – 31 ottobre 2025 – ore 21.00

Lella Costa reinterpreta il capolavoro di Shakespeare in una chiave contemporanea.

Marina Massironi e Alessandro Benvenuti – La Tigre – 13 novembre 2025 – ore 21.00 Una commedia brillante che mette in scena l’incontro-scontro tra due personaggi agli antipodi: una donna borghese e un uomo evaso dal carcere.

Natalino Balasso – Giovanna dei disoccupati – 8 dicembre 2025 – ore 21.00

Balasso porta in scena una satira pungente sulla precarietà del lavoro e l’alienazione contemporanea. Uno spettacolo che alterna comicità e amarezza, spingendo lo spettatore a interrogarsi sul valore e il senso del lavoro oggi.

Amanda Sandrelli – La bisbetica domata – 9 gennaio 2025 – ore 21.00

Amanda Sandrelli dà nuova vita alla celebre commedia di Shakespeare, offrendo una lettura moderna e femminista del personaggio di Caterina, attraverso una messa in scena vivace e ironica.

Mario Perrotta – Nel Blu – 6 febbraio 2025 – ore 21.00

Nel blu è il racconto intimo di un uomo di una terra dimenticata da Dio – quella Puglia. Un racconto di un’esistenza guascona e testarda, quella di Domenico Modugno.

Tullio Solenghi – Colpo di timone – 26 marzo 2025 – ore 21.00

Una commedia brillante che ruota attorno a un’improvvisa svolta nella vita di un uomo comune. Solenghi, con la sua verve e maestria, interpreta un personaggio che, trovandosi al centro di un evento inaspettato, è costretto a rivedere le proprie convinzioni e a confrontarsi con nuove realtà.

Giovanni Scifoni – Fra – 17 aprile 2025 – ore 21.00

Scifoni propone un monologo ironico e profondo sulla figura del frate contemporaneo, tra spiritualità e quotidianità. Attraverso aneddoti e riflessioni, lo spettacolo esplora il senso della fede, la ricerca di senso e le contraddizioni della vita moderna, offrendo uno sguardo originale e coinvolgente sul mondo religioso.

Enrico Lo Verso – Uno, nessuno e centomila – 9 maggio 2025 – ore 21.00

Lo Verso torna in scena con un adattamento intenso del romanzo di Pirandello, esplorando la crisi d’identità del protagonista Vitangelo Moscarda in un monologo coinvolgente. Uno spettacolo che, con ironia e profondità, invita a riflettere su chi siamo veramente.

Teatro canzone

Dopo il successo della passata stagione con gli spettacoli dedicati a Giorgio Gaber e Enzo Jannacci, la compagnia scheriANIMAndelli propone due spettacoli di teatro canzone a Marzo e a Maggio del 2026. Un’occasione per conoscere più da vicino altri due protagonisti della cultura del 900: Dario Fo e Fabrizio De Andrè. La compagnia scheriANIMAndelli, produce “in residenza” questi spettacoli, con il debutto in prima nazionale proprio al Tirinnanzi per proseguire in tournèe la stagione successiva.

Compagnia scheriANIMAndelli – Cent’anni Fo – la mirabolante vita di un uomo fatto d’arte Sabato 14 Marzo – ore 21.00

La nuova produzione della compagnia scheriANIMAndelli/Teatro Tirinnanzi celebra il genio di Dario Fo, in occasione del centenario dalla nascita del Premio Nobel per la Letteratura. Lo fa con una nuova produ zione dal titolo evocativo: “Cent’anni Fo”. Ideato e interpretato da Paolo Scheriani e Nicoletta Mandelli, lo spettacolo è un atto d’amore, un tributo vivo e necessario a una delle personalità più luminose e contro corrente del Novecento italiano. Comico, intellettuale, autore, attore, pittore: Dario Fo è stato tutto questo, ma soprattutto una voce libera, capace di trasformare il teatro in strumento di riflessione e ribellione, di bellezza e consapevolezza. “Cent’anni Fo” è un racconto appassionato e coinvolgente, che intreccia memoria personale e storia collettiva. Paolo Scheriani e Nicoletta Mandelli, costruiscono uno spettacolo immersivo e intenso, fedele alla promessa fatta anni fa allo stesso Fo: continuare a raccontare, a credere, a fare teatro come strumento per cambiare il mondo. Un nuovo viaggio nel segno della memoria, dell’iro nia, dell’impegno e della canzone.

Compagnia scheriANIMAndelli – IO SONO DE ANDRE’ – d’amore e rabbia

Venerdì 8 Maggio – ore 21.00

Una serata interamente dedicata a Fabrizio De Andrè, alla sua arte e ai suoi compagni di viaggio. Lo spet tacolo non è il classico concerto con le canzoni di De Andrè, è uno spettacolo teatrale dove le canzoni si uniscono alla storia del grande cantautore. Paolo Scheriani (che in scena interpreta Fabrizio De Andrè), Nicoletta Mandelli e Tonino Scala, ci accompagneranno in un viaggio fatto di suggestioni, immagini, video, canzoni, teatro e ricordi. Lui raccontava la storia di uomini e donne e raccontando la loro storia rac contava la storia di tutti. Con maestria si è sempre addentrato nelle pieghe dell’animo umano cogliendone le più impercettibili sfumature. IO SONO FABRIZIO DE ANDRE’ passa in rassegna il repertorio più conosciuto ma anche quello meno frequentato del grande cantautore. Insomma, una serata dedicata – come disse Fernanda Pivano – “al più grande poeta in assoluto degli ultimi cinquant’anni in Italia”.

EXTRAEVENTI 2025–2026: IL TEATRO SI FA POP

La stagione teatrale 2025–2026 si arricchisce – grazie alla collaborazione con Miguel Dell’Acqua – con una serie di extraeventi pensati per coinvolgere un pubblico eterogeneo e curioso. Questi spettacoli, fuori abbonamento, spaziano dalla satira politica alla comicità virale, dalla musica dal vivo alle riflessioni generazionali, offrendo momenti di intrattenimento che parlano il linguaggio del presente. Un’occasione per vivere il teatro in tutte le sue forme, incontrando artisti amati dal grande pubblico e dalle nuove generazioni.

Giovanni Cacioppo – Che rimanga tra di noi – 28 novembre 2025 – ore 21.00

Un viaggio tra i monologhi più celebri di Cacioppo, che con tono confidenziale racconta storie di vita quotidiana, usi e costumi della nostra epoca, e il rapporto dei meridionali con il mondo del lavoro.

Andrea Scanzi – La sciagura – 5 dicembre 2025 – ore 21.00

Un monologo che analizza con ironia e indignazione le incongruenze del governo attuale, offrendo novanta minuti di riflessione e risate amare.

Michele Mezzanotte – Chiedi allo psy – 19 dicembre 2025 – ore 21.00

Un monologo brillante che esplora le nevrosi e le contraddizioni della vita moderna. Con ironia e acume, Mezzanotte invita il pubblico a riflettere sulle proprie ansie quotidiane, tra risate e introspezione.

Enrico Bertolino – 2026…e sentirli tutti – 31 dicembre 2025 – ore 21.00

Un brindisi col sorriso per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al 2026 con ironia irriverente. Enrico Bertolino, tra i volti più amati della scena comica italiana, propone un mix di battute, monologhi e riflessioni leggere, accompagnato da musica e atmosfere coinvolgenti.

Gianluca “Scintilla” Fubelli e Federica Camba – Io Marte, tu Mercole – 16 gennaio 2025 – ore 21.00 Gianluca “Scintilla” Fubelli e Federica Camba si raccontano al pubblico, portando sul palco la loro relazione reale, fatta di complicità, differenze, melodie e tante risate, perché, alla fine, i rapporti di coppia sono sempre tutto il contrario di tutto, continui e cortocircuiti tra pianeti lontani.

Massimo Bagnato – Buio – 24 gennaio 2025 – ore 21.00

Un viaggio surreale nell’universo dell’umorismo, dove il nonsense si intreccia con l’improvvisazione e il pubblico diventa parte integrante dello show. Con il suo stile unico e inconfondibile.

I Pantellas – Viaggi nel tempo e nella vita reale – 8 febbraio 2025 – ore 17.00

Il duo comico, noto per i suoi video virali, presenta uno spettacolo che mescola sketch, parodie e interazioni con il pubblico. Un viaggio tra passato e presente, tra risate e riflessioni sulla società contemporanea.

Stefania Andreoli – La mente in scena – 15 febbraio 2025 – ore 17.00

Una serata con la psicoterapeuta formata presso la Scuola di Psicoterapia Psicanalitica “Il Ruolo Terapeutico” di Milano. Dal 2020 è in onda su Radio Deejay con uno spazio dedicato ai genitori, ed è autrice della rubrica Scomodati su SkyTG24 Insider.

Giada Parisi – Disagiada – 20 febbraio 2025 – ore 21.00

Un monologo ironico e autoironico che racconta le disavventure quotidiane di una giovane donna alle prese con le sfide della vita moderna. Tra risate e momenti di empatia, Parisi offre uno sguardo autentico sulle difficoltà e i piccoli drammi di tutti i giorni.

Pino e gli Anticorpi – Zeitgeist – 21 febbraio 2025 – ore 21.00

Il duo comico sardo presenta uno spettacolo che alterna numeri comici, personaggi surreali e omaggi all’avanspettacolo. Un caleidoscopio di umorismo che rappresenta lo spirito dei tempi attraverso la lente della comicità.

Edoardo Prati – Cantami d’amore – 6 marzo 2025 – ore 21.00

Il giovane divulgatore porta sul palco un viaggio nella letteratura e nella musica, esplorando le parole che i grandi poeti hanno scelto per cantare l’amore. Un racconto che unisce la visione personale di Prati alle pagine più belle della letteratura classica e della musica.

Shamy – Testa di caos – 7 marzo 2025 – ore 21.00

Il giovane artista, noto per la sua presenza sui social, porta in scena uno spettacolo che mescola musica, storytelling e comicità. Un’esperienza coinvolgente che riflette il caos e la creatività della generazione Z.

Gli Autogol – Calcio Spettacolo – 13 marzo 2025 – ore 21.00

Il trio comico sportivo porta in scena le sue gag più iconiche, parodie e imitazioni di giocatori e allenatori della Serie A. Ambientato in uno spogliatoio, lo spettacolo offre uno sguardo ironico sul mondo del calcio e dello sport amatoriale.

Daniel Greco – Che orrore il folklore – 20 marzo 2025 – ore 21.00

Daniel Greco realizza un sogno coltivato fin dall’infanzia con il suo primo spettacolo interamente personale. Un viaggio ironico, intenso ed emozionante che mette a nudo la realtà senza il filtro della bellezza. Niente sagre, tamburelli o tarantelle: “Che orrore il Folklore” racconta quello che rimane sotto la superficie della quotidianità, tra scrolling compulsivo, shopping sfrenato, madri d’altri tempi, identità in costruzione e drammi in saldo.

Giorgio Montanini – Fall – 28 marzo 2025 – ore 21.00

Il comico marchigiano torna con un monologo satirico che affronta temi come religione, politica e attualità. Con il suo stile irriverente, Montanini invita il pubblico a ridere delle contraddizioni della società contemporanea.

Francesco Tesei – Il mentalista live – The best off – 11 aprile 2025 – ore 21.00

Il celebre mentalista presenta una selezione dei suoi numeri più sorprendenti, coinvolgendo il pubblico in esperimenti di telepatia, suggestione e illusionismo. Uno spettacolo che sfida la mente e lascia senza fiato.

STAGIONE CONCERTISTICA

Le Scuole di Musica Niccolò Paganini sono liete di presentare il calendario ufficiale della nuova stagione concertistica: un percorso ricco di appuntamenti che unisce formazione, eccellenza artistica e divulgazione culturale. Dai tributi cantautorali ai grandi nomi della musica internazionale, dai recital classici agli eventi natalizi, la proposta abbraccia generi, pubblici e sensibilità diverse, con un unico filo conduttore: la passione per la musica dal vivo.

Frank Gambale – Clinic – 18 ottobre 2025 – ore 15.00

Un musicista per musicisti, un compositore di talento, un brillante innovatore e autore di numerosi libri e DVD didattici, Frank continua a raggiungere altezze sonore e tecniche senza precedenti. I suoi materiali didattici sono utilizzati in molte scuole e università in tutto il mondo, e la sua affascinante “Gambale Sweep Picking Technique”, presentata nel suo primo libro didattico e dimostrata magistralmente nel video Monster Licks & Speed Picking, continua a stupire e ispirare chitarristi ovunque.

Frank conduce con dedizione MASTERCLASS e CLINICS in tutto il mondo, personalizzabili secondo le esigenze, inclusi eventi del tipo “artist in residence.

Concerto inaugurale – Quartetto della Scala – 19 ottobre 2025 – ore 17.00

Il Quartetto della Scala è formato da Francesco Manara, Daniele Pascoletti, Simonide Braconi e Massimo Polidori. La prima formazione del Quartetto d’archi della Scala è storica e risale al 1953, quando le prime parti sentirono l’esigenza di sviluppare un importante discorso musicale cameristico seguendo l’esempio delle più grandi orchestre del mondo.

Nel corso dei decenni il Quartetto d’archi della Scala è stato protagonista di importanti eventi musicali e registrazioni; dopo qualche anno di pausa, nel 2001, quattro giovani musicisti, già vincitori di concorsi solistici internazionali e prime parti dell’Orchestra del Teatro, decidono di ridar vita a questa prestigiosa formazione, sviluppando le loro affinità musicali già consolidate all’ interno dell’Orchestra, elevandole nella massima espressione cameristica quale è il quartetto d’archi. “Il Quartetto d’archi della Scala composto da Manara, Negri, Braconi e Polidori, è di rara eccellenza tecnica e musicale. La bellezza del suono e la preziosa cantabilità, propria di chi ha grande dimestichezza anche con il mondo dell’Opera, ne fanno un gruppo da ascoltare.

Martin Barre in concerto – 6 dicembre 2025 – ore 21.00

Lo storico chitarrista dei Jethro Tull presenta un concerto che ripercorre la sua carriera, tra brani iconici della band e composizioni soliste. Un’esperienza musicale imperdibile per gli amanti del rock progressivo.

Maurizio Vandelli – Canta Battisti – 12 dicembre 2025 – ore 21.00

Accompagnato da una band di 5 musicisti, Vandelli canterà insieme al pubblico i brani più amati di Battisti come “Un’avventura”, “La canzone del sole”, “Pensieri e parole”, “Con il nastro rosa”, “Amarsi un po’”, “Fiori rosa fiori di pesco”, “Emozioni” e molti altri, compresi i grandi successi dell’Equipe 84. Canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana e che saranno riproposti in un sound attuale, ma che rispetta le versioni originali.

Candle Sound – La sera dei miracoli: tributo a Lucio Dalla – 13 dicembre 2025 – ore 21.00 Le canzoni di Dalla rivivranno attraverso nuove sonorità, in un’esperienza tra ricordo e poesia. Una serata speciale dedicata a uno dei più grandi poeti della musica italiana.

Sul palco del Teatro Tirinnanzi di Legnano, Encanto Acoustic Duo, formato dai fratelli Federico e Maria Cristina Riva, farà rivivere i successi indimenticabili di Lucio Dalla in una veste unica ed emozionante. Un progetto fuori dal comune: voce e chitarra si intrecciano con arrangiamenti creati dal vivo grazie alla magia del LIVE LOOPING, trasportando il pubblico in un viaggio sonoro intimo e sorprendente. Il tutto avvolto dalla suggestiva atmosfera del teatro, illuminato da un mare di candele. Un omaggio sincero, un’esperienza da vivere a lume di candela

Recital pianistico – Omaggio a Chopin – 22 febbraio 2026 – ore 17.00

Le sue opere, intrise di lirismo, eleganza e struggente profondità emotiva, hanno saputo trasformare lo strumento in una voce capace di esprimere sentimenti universali. Dalle pagine più intime e poetiche alle esplosioni di virtuosismo, il programma della serata offrirà un percorso nell’anima musicale chopiniana, dove ogni nota diventa specchio di sensibilità e intensità senza tempo. L’interprete Ad accompagnarci in questo viaggio sarà il M° Riccardo Balzaretti, pianista di raffinata sensibilità ed eccellente carriera, oggi Direttore del Conservatorio “G. Puccini” di Gallarate. La sua esperienza concertistica, unita alla profonda conoscenza del repertorio romantico, lo rende interprete ideale per restituire la complessità e la bellezza del mondo chopiniano. Il suo pianismo unisce rigore tecnico, chiarezza formale e un’intensa partecipazione espressiva, capaci di catturare e coinvolgere il pubblico in un’esperienza di raro valore artistico.

Frank Gambale All Star Group – 15 marzo 2026 – ore 21.00

All-Star Group: Frank Gambale chitarra e voce, Jerry Leonide tastiere, Federico Malaman basso, Yoann Schmidt batteria. Nato come chitarrista blues ed indirizzato al jazz da Chick Corea, Frank Gambale è divenuto celebre per far parte della Elektric Band del grande tastierista. Artista che non si è mai risparmiato in termini di sperimentazione ed innovazione, Gambale ha apportato al suo strumento nuove tecniche ed accordature che lo hanno distinto e che sono diventate con il tempo il suo marchio di fabbrica: il ‘Gambale Technique Sweep Picking’ continua ad ispirare generazioni di musicisti: artisti jazz, rock, metal e prog lo guardano con soggezione e considerano un tecnico incredibile e un musicista insuperabile.

Candle Sound – Omaggio a Sanremo – 22 marzo 2026 – ore 21.00

Un omaggio alle più belle canzoni della storia del Festival di Sanremo, reinterpretate con eleganza e passione da Encanto Acoustic Duo, formato dai fratelli Federico e Maria Cristina Riva. Un progetto unico, dove voce e chitarra si intrecciano a sorprendenti arrangiamenti realizzati dal vivo con la tecnica del LIVE LOOPING, in un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà. Nella splendida cornice del Teatro Tirinnanzi di Legnano, avvolto dal calore delle candele, il pubblico sarà trasportato in un viaggio musicale intimo e indimenticabile, dove ogni brano diventa luce, memoria e poesia.

Young Talents Music Competition – 10 maggio 2026 – ore 21.00

La scorsa edizione ha rappresentato una vera e propria festa della musica: un pubblico numeroso e partecipe, un livello artistico straordinario sul palcoscenico e una giuria di eccezione hanno contribuito a creare un evento indimenticabile, capace di unire qualità, emozione e nuove scoperte. Sulla scia di quell’entusiasmo, questa seconda edizione si propone di offrire nuovamente uno spazio prezioso ai musicisti delle nuove generazioni, con l’obiettivo di valorizzare il loro talento e accompagnarli in un percorso di crescita e visibilità. La novità di quest’anno sarà rappresentata dalle esibizioni dei vincitori della prima edizione, che torneranno sul palco per condividere con il pubblico i traguardi raggiunti e l’evoluzione del loro cammino artistico. Un evento che celebra studio, passione e bellezza, confermandosi come un momento di riferimento per la comunità musicale e un’occasione unica per scoprire i protagonisti del futuro.

RASSEGNA “BAMBINI PER SEMPRE”

Con ScenAperta Altomilanese Teatri, si rinnova la programmazione di spettacoli per le famiglie e per le scuole, sempre attenta a costruire un cartellone ricco di appuntamenti, scelti tra le compagnie più interessanti del panorama italiano riconosciute dal Ministero o tra spettacoli premiati dalla critica di settore o per le affluenze di pubblico registrate.

Una proposta che vuole accogliere le famiglie e i giovani spettatori nell’atmosfera del classico teatro civico con velluti rossi, in un’esperienza unica nel cuore del Circuito Teatrale sovracomunale che continua, in altre forme, a coinvolgere il territorio. Una selezione di spettacoli per ogni età che pone attenzione ad alcuni anniversari importanti come gli 80 anni di Pippi Calzelunghe e i 70 anni dalla morte di Albert Einstein o che vuol far sognare i piccoli, come anche i grandi, con fiabe senza tempo.

La bella e la bestia – Domenica 26 ottobre 2025 – Ore 16.00

Liberamente tratto da La Belle et la Bete di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont Produzione Teatro dei Navigli / Età consigliata: dai 5 anni

Compagnia riconosciuta e finanziata dal FNSV / Ministero della Cultura

Una delle fiabe più note, più lette, più amate. La Bella & La Bestia, liberamente ispirato alla fiaba originale La Belle et la Bete di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, porta in scena la storia dal lieto fine d’obbligo, in cui vincitori ne escono l’amore e il buon cuore. La regia ha ben amalgamato il musical con la prosa per bambini in uno spettacolo irresistibile che travolgerà il pubblico fra divertimento e insegnamenti importanti.

Rudolph – Operazione natale – Sabato 29 novembre 2025 – Ore 16.00

Il nuovo musical natalizio per tutta la famiglia dove nulla è come sembra… e dove anche il più piccolo può fare la differenza.

Produzione Fondazione Aida ETS, Fondazione Atlantide – Teatro Stabile di Verona, Ass. A.T.T.I. Età consigliata: spettacolo per tutti a partire dai 3 anni

Nel cuore scintillante del più ricco Centro Commerciale della città troneggia un gigantesco pacco regalo che verrà aperto la sera della vigilia di Natale dal direttore. Ma chi si nasconde dentro a quel pacco? Rudolph! La renna che dovrebbe guidare la slitta di Babbo Natale è imprigionata nel Centro Commerciale. Come potranno ricevere in tempo i regali i bambini di tutto il mondo? Gli animali-attori dello show si attivano, unendo le forze in una rocambolesca fuga tra le vetrine, fra colpi di scena, alleanze improbabili e piani segreti.

Soqquadro – Domenica 18 Gennaio 2026 – Ore 16.00

Produzione Teatro del Piccione e ATP Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale Età consigliata: spettacolo per tutti a partire dai 3 anni

Vincitore FIT.festival internazionale di teatro – Lugano / Tra i 10 migliori spettacoli 2024 per KRAPP’s

Soqquadro è una parola speciale, unica nella sua composizione fonemica e indica letteralmente uno sconvolgimento, un rivolgimento. Di più, un capovolgimento: ciò che era sotto va sopra e viceversa. La vita dei piccolissimi a cui lo spettacolo si rivolge è continuamente a soqquadro, alla scoperta caotica delle sconvolgenti meraviglie del mondo. E tanto spesso noi adulti siamo lì, pronti ad impedire, regolare, rallentare. Ma… con la levità del gioco, la vita apparirà di nuovo sorprendente, libera dai binari certi e rugginosi in cui si era inconsapevolmente incanalata e ricorderà a tutti noi la gioia incontenibile delle meravigliose scoperte dell’infanzia.

Pippi Calzelunghe – Domenica 1 Marzo 2026 – Ore 16.00

Tratto da “Pippi Calzelunghe” di Astrid Lindgren

co-produzione Fondazione AIDA ets Glossateatro Papagena tecnica: teatro d’attore e di figura Fascia d’età: dai 4 anni 1945 – 2025 _ In occasione degli 80 anni di Pippi Calzelunghe Spettacolo vincitore del Biglietto d’oro Agis-ETI per il successo di pubblico conseguito

Lo spettacolo narra le vicende di Pippi, una bambina assolutamente fuori dagli schemi e dei sui amici attraverso i suoi occhi sbarazzini e spensierati. Lo spettacolo restituisce un quadro esaustivo e divertente di uno dei personaggi piu amati, il tutto in una scenografia coloratissima. Scene, costumi e pupazzi sono stati realizzati da Tjasa Gusfor, una delle piu importanti scenografe svedesi, che ha ricreato il micro mondo di Pippi Calzelughe, una sorta di miniaturizzazione fantastica della sua casa. Linguaggio verbale e di immagine, teatro di corpi e di figure in movimento…a misura di pupazzo, e di bambino.

TEATRO CHIAMA SCUOLA

Dorothy e il regno di Oz

Produzione Dedalus Teatro / Tecniche utilizzate: teatro d’attore e recital

Età consigliata: 4-9 anni

Un uragano. Una bambina apre gli occhi. Intorno a lei un nuovo mondo mai visto, sorprendente e incantato. Inizia cosi il viaggio di Dorothy nel meraviglioso Regno di Oz, un regno magico a volte terribile, a volte meraviglioso, abitato da streghe, fate, maghi e stregoni. Lungo la strada incontrerà tre fedeli compagni: lo Spaventapasseri senza cervello, l’uomo di Latta senza cuore e il Leone senza coraggi. Il Mago di Oz: una fiaba che “ mostra la strada per la crescita personale”.

La piramide invisibile – Alla scoperta dell’Antico Egitto

Produzione Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus e Teatro della Caduta

Fascia di età: scuola primamaria, tout public.

Una grande mappa interattiva, 51 carte-gioco e un bizzarro e divertente archeo- logo per non perdere la bussola e scoprire una delle piu grandi civiltà della storia. Si torna indietro di 5000 anni nel più insolito viaggio nel tempo: percorrendo le sponde del Nilo scopriremo una civiltà inaspettatamente simile alla nostra per abitudini e stili di vita!

L’universo è un materasso – E le stelle un lenzuolo

La straordinaria storia del tempo dal dio crono ad albert einstein

Produzione Compagnia del Sole / Fascia d’età 9 – 99 anni

In occasione del 70° anno dalla morte di Albert Einstein

Vincitore Eolo Awards 2018 sezione “Miglior Spettacolo”

Questo e il grande racconto del Tempo. É diviso in quattro Capitoli.

Dal primo che racconta il tempo in cui il Tempo non esisteva ancora. All’ultimo capitolo che è il più ambizioso e difficile: riguarda il Novecento, da Einstein ai Quanti, l’epoca in cui l’uomo ha cominciato a comprendere che non solo le cose non sono come sembrano, ma probabilmente tutto – come in teatro – è solo illusione. Avvicinare i piu piccoli a grandi temi di scienza e filosofia con un approccio divertente e curioso. Tutto questo raccontato con occhi pieni di meraviglia (e anche un po’ di spavento) da un protagonista diretto di tutta la storia: il Tempo in persona, Crono, prima imperatore dell’Universo e poi, dopo essere stato sconfitto dal figlio Zeus, sempre piu in disparte. Fino a sparire. (Francesco Niccolini).

Raccontare ad un giovane pubblico la storia del Tempo, dal Mito alla Meccanica Quantistica è divertente e utile. È un modo per divertirsi studiando, per imparare ridendo, e farsi le stesse domande che i piu grandi Filosofi e Scienziati si sono posti nei secoli. (Flavio Albanese)

Alice – Who dreamed it?

Dai libri di Alice di Lewis Carroll (Spettacolo in lingua inglese)

Dai libri di Alice di Lewis Carroll

Produzione La Dual Band / Consigliato da 11 a 99 anni

Perché Alice è eterna? Perché è una bambina allo stesso tempo indomita e curiosa, tenera e ragionevole. Alice sogna, ma perfino nel suo sogno riesce a mantenere un buonsenso tanto più solido in quanto affonda le proprie radici nel proverbiale umorismo degli inglesi. Con una partita a scacchi ben giocata, il tenero e indomito pedone/Alice arriverà in fondo alla scacchiera e diventerà Regina. Una metafora del cammino dall’infanzia all’età adulta. Il perfetto bilinguismo dei due attori in scena, consente di gustare la lingua raffinatissima e al contempo deliziosamente semplice di Lewis Carroll.