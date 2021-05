Paura per un pedone investito ad Arluno. Lunedì 17 maggio, intorno alle 8,30, è scattato l’allarme per una 62enne vittima di un incidente stradale, le cui cause sono al vaglio di Carabinieri e Polizia Locale di Arluno.

L’episodio si è verificato in piazza Pozzobonelli. Inizialmente le condizioni della donna sono apparse preoccupanti, tanto da allertare la centrale Areu di emergenza urgenza in codice rosso, oltre alle forze dell’ordine.

I soccorsi

I soccorsi, un’ambulanza del Cvps di Arluno, sono giunti sul posto e hanno prestato le prime cure alla 62enne, le cui condizioni sono poi apparse meno gravi ed è stata portata in codice verde in ospedale.