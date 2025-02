Siglata l’intesa fra l’ASST Ovest Milanese e il Comune di Vanzaghello per l’utilizzo del “Centro Salute Ambrosetti Calloni” con l’attivazione di nuovi servizi socio sanitari a beneficio dei cittadini.

Nuovi servizi sanitari al Centro salute Ambrosetti di Vanzaghello

In particolare, nella struttura, in stretta collaborazione con il Distretto del Castanese diretto dalla Dott.ssa Laura Bergamin, verranno avviati: un Punto Unico di Accesso (PUA) aperto una mattina la settimana quale supporto e orientamento per indirizzare i cittadini verso i servizi socio sanitari e assistenziali presenti sul territorio; l’attività di prevenzione e promozione della salute attraverso la consulenza dell’infermiere di famiglia e di comunità, incontri di educazione sanitaria, gruppi di psico-educazione, il confronto con i care-giver; l’attività di consulenza e presa in carico di persone con disabilità e delle loro famiglie con il supporto di assistenti sociali ed educatori; la consulenza per la protezione giuridica; il trasporto di comunità di carattere socio sanitario in collaborazione con le associazioni del territorio; i servizi di assistenza domiciliare in raccordo con i servizi sociali comunali.

“La nostra azienda sta investendo impegno e risorse per avvicinare il più possibile i servizi socio sanitari ai cittadini e rispondere ai loro bisogni di salute – commenta il Direttore Generale dell’ASST Ovest Milanese Francesco Laurelli – riservando un’attenzione particolare alle fragilità e alla cronicità. Il grande lavoro svolto dai nostri Distretti rafforza l’offerta socio sanitaria rivolta alla popolazione e interviene sulla domanda in termini di prevenzione, cura e assistenza territoriali”.

Le parole del direttore sanitario Guizzetti

“L’accordo con il Comune di Vanzaghello rappresenta una risposta concreta alle esigenze del territorio – sottolinea il Direttore Sanitario Giovanni Guizzetti – e trae origine da una analisi specifica, articolata e dettagliata. I servizi attivati nella locale struttura rafforzano il legame fra le istituzioni sanitarie e i cittadini, consentono un attento monitoraggio dei loro bisogni e forniscono strumenti adeguati per garantire loro appropriatezza, tempestività ed efficacia”.

“L’attivazione di questi nuovi servizi parte da uno studio attento e meticoloso – spiega il Sindaco di Vanzaghello Arconte Gatti – qualitativo e quantitativo del bisogno di salute dei cittadini. Le risposte previste varcano i confini del nostro Comune e rafforzano la rete dei servizi territoriali a beneficio di tutti. Ringrazio la Direzione strategica dell’ASST Ovest Milanese per l’avvio di questa collaborazione, la direttrice del Distretto del Castanese dott.ssa Bergamin per il lavoro svolto e il personale comunale per l’impegno e la dedizione dimostrati”.

I nuovi servizi proposti al “Centro Salute Ambrosetti Calloni” e i risultati dello studio “Identificazione del bisogno di salute nel Comune di Vanzaghello” verranno approfonditi durante un incontro pubblico che avrà luogo sabato 1 marzo alle 17, nella Sala Consiliare di Piazza Pertini. ​