Messaggi di pace e speranza durante la festa di Natale di “Straordinariamente abili”

Si è svolta con successo mercoledì la serata di auguri di Natale organizzata dall’associazione “Straordinariamente abili” presso la Contrada della Flora di Legnano.

La serata è stata un’occasione per condividere momenti di gioia e di festa con i nostri “Straordinariamente abili”, le loro famiglie e numerosi volontari. Durante la serata la Presidente Carolina Borsani insieme al suo consiglio direttivo ha avuto l’opportunità di presentare le attività dell’Associazione, le donazioni fatte ad alcuni reparti degli ospedali dell’Asst Ovest Milanese e di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al nostro lavoro durante l’anno.

“Lo scopo della serata era quello di trasmettere un messaggio di pace e di speranza”

Speriamo che la serata abbia trasmesso il messaggio di speranza e di pace che il Natale rappresenta Un particolare ringraziamento va alla Reggenza presenti alla serata Capitano, Castellana e Gran Dama e ai contradaioli della Flora, che con grande disponibilità e sempre con il sorriso ci hanno ospitato tra le mura del loro maniero.