Le atlete della società Ginnastica Skill di Canegrate sono scese in pedana a Capriolo, dove si è disputata la 2^ prova del Campionato Individuale LE, il livello più alto del settore Silver della ginnastica ritmica.

Ginnastica Skill in evidenza a Capriolo: Melania Cortesi Lauria campionessa regionale

Primo gradino del podio per Melania Cortesi Lauria, che nella categoria Senior 1 dimostra grinta e determinazione, conquistando il titolo di campionessa regionale e il 1° posto sia al cerchio sia alle clavette.

Gli altri risultati

Noemi Turchetti, Senior 2, conclude in un’ottima 6^ posizione assoluta e il 3° posto alle clavette, seguita dalla compagna Noemi Liardo in 15^ posizione con il 1° posto alla fune.

Nella categoria Junior 2, Carlotta Barile raggiunge una buona 6^ posizione assoluta, seguita dalla compagna Sara Usai in 11^ posizione, con il 3° posto alla palla.

Verso i Campionati Nazionali

Qualche piccola incertezza in pedana ha inficiato i piazzamenti in classifica, ma le atlete della società sono determinate a rendersi protagoniste nell’imminente Campionato Nazionale che si svolgerà nelle prossime settimane a Rimini.