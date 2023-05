Controlli all'Oltrestazione: sequestrati cocaina e hashish

Sequestro di cocaina e hashish e denuncia penale per un cittadino italiano di 48 anni: è il risultato dell’operazione svolta nel pomeriggio di ieri dal nucleo Falchi della Polizia locale di Legnano nella zona dell'Oltrestazione, tra le vie Venegoni e Gaeta.

Nell’ambito dei normali servizi di controllo del territorio effettuati della Polizia Locale di Legnano nell’area limitrofa alla stazione, nel pomeriggio di ieri, 8 maggio, tra le 16 e le 17 il nucleo Falchi ha incrociato una persona in auto che, avvistati gli agenti, si è affrettato a nascondere in bocca tre palline di cocaina. L’uomo, un cittadino italiano di quarantotto anni, è risultato residente a Busto Arsizio,

Gli operatori hanno avviato immediatamente la perquisizione del veicolo rinvenendo 100 grammi di hashish. In seguito la pattuglia si è spostata nella dimora del conducente e, in sinergia con il comando di Polizia Locale di Busto Arsizio, ha proceduto alla perquisizione dell’abitazione trovando telefoni cellulari, presumibilmente rubati, un passaporto tunisino e alcuni grammi di hashish.

Il cittadino, con precedenti penali, è stato denunciato a piede libero per spaccio di sostanze stupefacenti e la droga è stata posta sotto sequestro.

«Questa operazione conferma l’efficacia della costante azione di controllo del territorio svolta dagli agenti della Polizia Locale -commenta l’assessore al Benessere e sicurezza sociale Anna Pavan. Quella della stazione è un’area monitorata con grande attenzione dal personale del nostro comando, come dimostrano le diverse operazioni svolte nel tempo e in modalità diverse, tanto con pattuglie nella ZTL come con servizi svolti in borghese. Questi interventi si inseriscono in una strategia di controllo e repressione che in città la Polizia di Stato sta portando avanti con azioni continue e ripetute, potenziate a seguito delle indicazioni avute dal Prefetto negli incontri dell’anno scorso. Al personale della Polizia locale e a tutte le forze dell’ordine va il mio grazie per un lavoro di presidio del territorio che contribuisce a evitare il radicamento di fenomeni criminali nella nostra città».